"Потрійне захоплення": ЗМІ розповіли, що означає і чим небезпечна нова тактика РФ

Війська країни-агресорки активізують комбінацію штурмів і бомбових ударів для прориву оборони.

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Росія застосовує нову тактику / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Чому росіяни активізували нову стратегію саме зараз

Російські війська почали активно застосовувати нову тактику на фронті, яку західні аналітики називають "потрійним захопленням". Як повідомляє TheTelegraph, ця стратегія передбачає послідовне використання трьох типів ударів: наземних штурмів, дронів із мінами та плануючих бомб.

За даними видання, перші приклади такого підходу були зафіксовані ще на початку року, проте останні два місяці відзначилися суттєвим зростанням його використання по всій лінії зіткнення.

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"Це вкрай виснажливий спосіб ведення війни. Ці три елементи створюють суперечливі завдання для української оборони", — зазначив Нік Рейнольдс, науковий співробітник з наземних операцій у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI).

Тактика реалізується поетапно

Спершу здійснюються наземні атаки з метою скувати українські підрозділи й змусити їх перейти до оборони.

Далі в хід ідуть дрони — вони скидають міни, проводять розвідку та атакують уразливі точки, що суттєво ускладнює пересування українських військових.

Завершальний етап — удари плануючими бомбами по оборонних позиціях, які запускаються з безпечної відстані.

The Telegraph також зазначає, що попри нестачу ресурсів і численні невдалі наступи з початку 2025 року, Москва робить ставку на свої ключові переваги — можливість швидкого виробництва дронів та озброєння, а також стабільне поповнення особового складу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії змогла просунутись поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.

Крім того, на Придніпровському напрямку російські окупанти ведуть досить активні бойові дії. Противник намагається витіснити українські сили з району Антонівських мостів та захопити ключові острови в дельті Дніпра. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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