Україна провела перший етап обміну полоненими 1000 на 1000: всі подробиці

Україна повернула з полону майже 400 захисників.

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Перший етап обміну 1000 на 1000 відбувся / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що відомо:

З російського полону повернуто 390 українців: 270 військових і 120 цивільних

Серед звільнених є ті, хто був у полоні з 2022 року

Обміни у форматі 1000 на 1000 продовжиться у суботу і неділю

Перший етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 реалізовано. До України повернулися повернулися 390 громадян, серед яких захисники і цивільні.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю", - заявив глава держави. відео дня

За словами президента, у п’ятницю, 23 травня, додому повернулися 390 українців. У суботу та неділю обмін продовжиться.

"Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині", - зазначив глава держави.

Перші кадри повернення українських захисників з російського полону:

Повернення українців з полону РФ / Фото: скріншот

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що сьогодні реалізовано перший етап домовленостей, досягнутих у Туреччині. За його словами, продовження обміну полоненими з РФ очікується на вихідних

"Додому повертаються 390 українців - 270 військових і 120 цивільних. У вихідні очікуємо продовження процесу. Це результат щоденної, наполегливої роботи багатьох людей — і я дякую кожному, хто працює 24/7 заради життя і свободи наших громадян. Ми перевіряємо кожне ім’я, кожну деталь, щоб ніхто не був забутий. Продовжимо дипломатичні зусилля, аби повернення наших людей додому стало реальністю для всіх", - наголосив глава ОП.

Також Єрмак повідомив, що серед тих, кого повернули додому, є воїни, які перебували в неволі з 2022 року.

Кого повернули з полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив успішне проведення першого етапу масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". З російського полону вдалося повернути 390 громадян України — серед них 270 військовослужбовців та 120 цивільних осіб.

"Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях", - розповіли у КШППВ.

За даними Коордштабу, серед визволених – 3 жінки та 387 чоловіків. Усі звільнені пройдуть медичне обстеження, отримають фізичну і психологічну реабілітацію, належні виплати за час перебування в полоні та реінтегруються в суспільство.

"Нинішній обмін є частиною великого обміну "1000 на 1000". Координаційний штаб не зупиняє роботу і найближчим часом готуємось до зустрічі другої групи звільнених українських бранців. Працюємо над поверненням усіх!", - йдеться у повідомленні.

Як формували списки для обміну 1000 на 1000

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення 390 українських громадян з російського полону стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим на зустрічі в Стамбулі.

"Це результат чіткої координації всіх інституцій, які діяли за дорученням Президента. Всі ключові органи працювали як єдина команда з однією метою — повернути наших людей додому якомога швидше", - підкреслив Умєров.

До України повернулися як військові, так і цивільні, чоловіки й жінки. За словами міністра, списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя.

Очільник Міноборони України наголосив, що у межах стамбульських домовленостей обміни триватимуть ще кілька днів.

"Ми не забуваємо жодного. І продовжуємо роботу, доки не повернемо усіх", - додав Умєров.

Дивіться відео заявив Рустема Умєрова щодо першого етапу обміну полоненими:

Заява міністра оборони України про обмін полоненими / Фото: скріншот

Як проходив обмін списками полонених України та РФ

Зазначимо, що 16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за останні три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди.

Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації.

19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський.

У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти.

Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь.

Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною.

У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо сьогодні, він триватиме три дні.

Де можна дізнатися список полонених

Офіційні списки військовополонених, які перебувають у російському полоні, у відкритому доступі наразі відсутні. Влада не публікує їх з міркувань безпеки для самих військових та їхніх родин. Також родичів закликають не поширювати таку інформацію.

Інформацію про місцезнаходження військовослужбовця можна отримати, звернувшись до:

Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ. Телефони: +380 (67) 650 8332, +380 (98) 087 3601, email: united.centre.ssu@gmail.com

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Телефон: (044) 428 6274. Email: contact@gur.gov.ua(Також є Telegram-бот для пошуку інформації)

Телефон довіри МВС: +380 (89) 420 1866

Національного інформаційного бюро: гаряча лінія 1648 або (044) 287 8165

Національної поліції: +380 (89) 420 1866

Консультаційної лінії Координаційного штабу при Міноборони: +380 (95) 412 7424

Якщо отримано офіційне підтвердження полону, можна звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який має доступ до військових у полоні. Телефон: 0 800 300 155, еmail: ctabureau@icrc.org. Зверніть увагу, що відповіді від МКЧХ можуть надходити з затримкою, а інформація не завжди буде актуальною.

Коли був останній обмін полоненими

Це вже 65-й обмін військовополоненими з початку великої війни. За попередні 64 обміни вдалося повернути 4 757 українців.

Востаннє полонені поверталися в Україну 6 травня — на День піхоти. Тоді звільнили 205 захисників, серед яких 40 військових МВС (26 гвардійців і 14 прикордонників), які перебували в полоні з 2022 року.

Перед цим обмін відбувся 19 квітня — у Страсну суботу. Тоді повернули 246 військових, а також 31 людину звільнили поза обміном. Росії віддали 246 її громадян.

Обмін полоненими 1000 на 1000 - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 травня президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. За його словами, це — один з небагатьох реальних результатів зустрічі в Туреччині.

Процес контролює міністр оборони Умєров. До роботи залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, омбудсмен та команда Офісу президента.

Напередодні обміну Кремль заявив, що Росія готова до обміну полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000 і вже передала свій список, натомість звинувативши Україну у зволіканні. Проте представник ГУР Андрій Юсов спростував це і заявив, що Україна свій список вже передала

Вдень 23 травня президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social про завершення "великого обміну полоненими" між Україною та Росією. Також він сподівається, що це може стати початком чогось більшого.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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