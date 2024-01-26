Вдова засновника Playboy Х'ю Хефнера розкрила його останні слова перед смертю

Медіамагнат, засновник та шеф-редактор журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у 2017 році, коли йому був 91 рік. Він прожив довге, суперечливе, але яскраве життя, про яке досі ходять легенди.
Деякі з них вирішила розвіяти вдова Хефа – модель Крістал Харріс (Хефнер). Пара одружилася у 2012 році, коли медіамагнату було 86, а його нареченій 26. Нещодавно Кристал випустила мемуари під назвою "Тільки гарні речі: вижити з Playboy і знайти себе", в яких розповіла про життя з Хефнером.
У своїй книзі жінка зізнається, що не була закохана в чоловіка у широкому розумінні цього слова, натякаючи, що тоді була надто молода, щоб це зрозуміти. Крім того, вона розкритикувала "токсичну об'єктивацію і мізогінію", яка буйно квітла в особняку Playboy в Лос-Анджелесі. Про це розповідає New York Post.
Особливу увагу Крістал приділила останнім дням життя чоловіка. Загальноприйнята версія смерті Х'ю Хефнера – природні причини. Його ж вдова стверджує, що перед своїм відходом засновник Playboy страждав від важкої форми кишкової інфекції - "яка важко піддавалась лікуванню і була високостійкою до антибіотиків".
Останніми словами легендарного Хефа, згідно з мемуарами його вдови, було: "Я в порядку", коли йому вводили чергову дозу антибіотиків через крапельницю.
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