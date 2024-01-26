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Вдова засновника Playboy Х'ю Хефнера розкрила його останні слова перед смертю

Анна Підгорна
26 січня 2024, 03:05
Ймовірно, головний плейбой до останнього вірив, що виживе, чи просто не хотів лякати молоду дружину.
Вдова засновника Playboy Х'ю Хефнера розкрила його останні слова перед смертю
Що сказав Х'ю Хефнер перед смертю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Медіамагнат, засновник та шеф-редактор журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у 2017 році, коли йому був 91 рік. Він прожив довге, суперечливе, але яскраве життя, про яке досі ходять легенди.

Деякі з них вирішила розвіяти вдова Хефа – модель Крістал Харріс (Хефнер). Пара одружилася у 2012 році, коли медіамагнату було 86, а його нареченій 26. Нещодавно Кристал випустила мемуари під назвою "Тільки гарні речі: вижити з Playboy і знайти себе", в яких розповіла про життя з Хефнером.

У своїй книзі жінка зізнається, що не була закохана в чоловіка у широкому розумінні цього слова, натякаючи, що тоді була надто молода, щоб це зрозуміти. Крім того, вона розкритикувала "токсичну об'єктивацію і мізогінію", яка буйно квітла в особняку Playboy в Лос-Анджелесі. Про це розповідає New York Post.

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Особливу увагу Крістал приділила останнім дням життя чоловіка. Загальноприйнята версія смерті Х'ю Хефнера – природні причини. Його ж вдова стверджує, що перед своїм відходом засновник Playboy страждав від важкої форми кишкової інфекції - "яка важко піддавалась лікуванню і була високостійкою до антибіотиків".

Останніми словами легендарного Хефа, згідно з мемуарами його вдови, було: "Я в порядку", коли йому вводили чергову дозу антибіотиків через крапельницю.

Раніше легендарного актора, бодібілдера і колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена з дорогоцінними наручними годинниками, які той перевозив у багажі.

Також онкохвора зірка "Беверлі Гіллз" здивувала своєю останньою волею - Шеннен Доерті налаштована боротися з раком четвертої стадії до останнього, але розглядає і найпохмуріші варіанти.

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