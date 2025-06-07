Після атаки на Київ паливо подешевшає: як заправитися зі знижкою

Усі, хто рухається Києвом, отримають знижки на АЗС усіх основних мереж.

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У Києві на АЗС будуть знижки на пальне / Колаж: Главред, фото: pixabay

Про що відомо:

Київ був під атакою РФ

Унаслідок цього було пошкоджено колії метрополітену

На київських АЗС будуть знижки на пальне

У Києві через російську атаку водіям нададуть знижки на пальне. Таке рішення було ухвалено на тлі пошкодження шляхів метрополітену. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Через пошкодження колій у місті виникла ускладнена транспортна ситуація. Вирішити проблему можна було за кілька годин, каже Ткаченко, але метрополітен з якоїсь причини відмовився від допомоги Укрзалізниці.

відео дня

"На жаль, керівництво метрополітену відмовилося від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків і ремонті шляхів. Хоча фахівці УЗ уже навчилися робити таке відновлення максимально оперативно", - сказав начальник КМВА.

Ткаченко звернувся до мереж АЗС. Усі, хто рухається Києвом, отримають знижки на АЗС усіх основних мереж.

"Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх можливостей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей. Нехай це буде хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день", - підсумував він.

Атака на Київ - останні новини

Раніше патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Києву. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу, зафіксоване бодікамерою в районі влучання ракети.

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні та заявив, що РФ має відповідати за атаки по Україні.

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