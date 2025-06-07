Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині

Росіяни контролюють вже 185 квадратних кілометрів у Сумській області.

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РФ просувається в Сумській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо:

РФ просувається в Сумській області

Ворог захопив два населених пункти

Російські окупанти просуваються в Сумській області. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку. Про це повідомляє Deep State.

Ворог також просунувся біля Біловодів Хотінської громади, Локні та Садків Юнаківської громади.

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Загалом під контролем окупантів вже 185 квадратних кілометрів у Сумській області.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на Сумщині - що відомо

Як писав Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ на Суми. Він висловив думку, що російські окупанти могли б просуватися швидше та далі, якби у них було достатньо сил.

Нещодавно в ISW сказали, чи є у РФ шанс захопити місто Суми. За даними аналітиків, окупанти перекинули війська з Лиманського та Часів Ярського напрямків.

Також у Deep State попередили про ризик того, що FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах. Активність противника з кожним днем посилюється - окупанти впритул наблизилися до Юнаківки.

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