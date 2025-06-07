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Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині

Ангеліна Підвисоцька
7 червня 2025, 04:14
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Росіяни контролюють вже 185 квадратних кілометрів у Сумській області.
ВСУ
РФ просувається в Сумській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо:

  • РФ просувається в Сумській області
  • Ворог захопив два населених пункти

Російські окупанти просуваються в Сумській області. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку. Про це повідомляє Deep State.

Ворог також просунувся біля Біловодів Хотінської громади, Локні та Садків Юнаківської громади.

відео дня

Загалом під контролем окупантів вже 185 квадратних кілометрів у Сумській області.

Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині
Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на Сумщині - що відомо

Як писав Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ на Суми. Він висловив думку, що російські окупанти могли б просуватися швидше та далі, якби у них було достатньо сил.

Нещодавно в ISW сказали, чи є у РФ шанс захопити місто Суми. За даними аналітиків, окупанти перекинули війська з Лиманського та Часів Ярського напрямків.

Також у Deep State попередили про ризик того, що FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах. Активність противника з кожним днем посилюється - окупанти впритул наблизилися до Юнаківки.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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