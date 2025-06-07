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Суперголоволомка: знайдіть собаку серед котів за 5 секунд

Віталій Кірсанов
7 червня 2025, 05:30
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній головоломці необхідно виявити собаку, яка вправно ховається серед кішок.

Жінка спокійно сидить у своєму кріслі та в'яже светр. Її оточують домашні кішки. Але в цій кімнаті захована одна собака. Усі бачать котів, крім собаки.

відео дня

Тільки ті, хто має гострий зір і виняткову спостережливість, можуть розв'язати цю головоломку всього за 5 секунд.

Запустіть таймер і не здавайтеся, поки не знайдете собаку.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Кішки можуть відволікати вас, але ви маєте бути дуже уважні та зосереджені.

Проскануйте кожен куточок кімнати на зображенні.

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти кішку за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти кішку, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб покращити свої навички спостереження.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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