Загроза серії ударів: ексспівробітник СБУ попередив про новий обстріл України

Важливе із заяв Ступака:
- Ракетні удари країни-агресора РФ по Україні можуть повторитися
- РФ може завдати серію ударів по Україні
Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак також не виключає, що ракетні удари країни-агресора РФ по Україні можуть повторитися.
Свою думку він аргументує тим, що російське керівництво може відреагувати на цинічну думку свого населення, повідомляє ТСН.
"Російські коментатори висловлювали таке, мовляв, що, це і все, чим відповіла стратегічна авіація", - зазначив експерт.
Він не виключає, що якщо в Кремлі дійдуть висновку про те, що не вдалося каналізувати суспільне невдоволення, то удари РФ по Україні можуть повторити.
"Зазвичай після таких ударів росіяни радіють. Зараз, судячи з усього, так не сталося. Я припускаю, що армія РФ здійснить серію таких атак, а потім скажуть, що здійснили серію "актів помсти". Війна триває", - додав Ступак.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Києву. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу, зафіксоване бодікамерою в районі влучання ракети.
Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.
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Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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