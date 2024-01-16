Онкохвора зірка "Беверлі Хіллз" здивувала своєю останньою волею

Шеннен Доерті розповіла, як хоче організувати прощання.

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Шеннен Доерті висловила останню волю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарна американська актриса, зірка серіалу Charmed (на українському ТБ демонструвався під назвою "Всі жінки - відьми") Шеннен Доерті розповіла для подкасту Let's be Clear, як би вона хотіла бути похованою.

За її словами, її останки слід змішати з останками її собаки та батька. Вона не хоче бути кремованою і не хоче бути похованою. У той же час, вона також не хоче, щоб на її похоронах було багато людей пише Geo.tv.

Окрім інструкцій, пов'язаних з похоронами, актриса Беверлі-Хіллз, 90210 хоче, щоб на її похоронах було менше людей.

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"Я думаю, що там з'явиться багато людей, яких я не хочу. Я не хочу, щоб вони були там, тому що їхні причини не обов'язково є найкращими причинами", - каже вона.

Також актриса додала, що хоче, щоб її похорон став святом, а не трауром.

Нагадаємо, раніше колега по "Беверлі-Хіллз, 90210" розповів, як актриса долає труднощі, пов'язані з онкологією.

Раніше також зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Доерті розповіла, як проходить її лікування від раку четвертої стадії і які прогнози дають лікарі.

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