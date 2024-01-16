Онкохвора зірка "Беверлі Хіллз" здивувала своєю останньою волею

Легендарна американська актриса, зірка серіалу Charmed (на українському ТБ демонструвався під назвою "Всі жінки - відьми") Шеннен Доерті розповіла для подкасту Let's be Clear, як би вона хотіла бути похованою.
За її словами, її останки слід змішати з останками її собаки та батька. Вона не хоче бути кремованою і не хоче бути похованою. У той же час, вона також не хоче, щоб на її похоронах було багато людей пише Geo.tv.
Окрім інструкцій, пов'язаних з похоронами, актриса Беверлі-Хіллз, 90210 хоче, щоб на її похоронах було менше людей.
"Я думаю, що там з'явиться багато людей, яких я не хочу. Я не хочу, щоб вони були там, тому що їхні причини не обов'язково є найкращими причинами", - каже вона.
Також актриса додала, що хоче, щоб її похорон став святом, а не трауром.
Нагадаємо, раніше колега по "Беверлі-Хіллз, 90210" розповів, як актриса долає труднощі, пов'язані з онкологією.
Раніше також зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Доерті розповіла, як проходить її лікування від раку четвертої стадії і які прогнози дають лікарі.
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