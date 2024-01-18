"Це було вимагання": Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена

Сам актор не був у захваті від ситуації, що склалася.

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Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту / Колаж Главред, фото Instagram / schwarzenegger

Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер був ненадовго затриманий в аеропорту Мюнхена в середу після того, як не зміг задекларувати розкішний годинник, які він планував продати на аукціоні.

Зірка "Термінатора" була затримана владою після того, як під час огляду в багажі Шварценеггера виявили наручний годинник швейцарської марки Audemars Piguet, пише New York Post.

Після того, як 76-річний Шварценеггер повідомив про свій намір виставити на аукціон годинник, виготовлений на замовлення, його взяли під варту.

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Газета повідомляє, що спочатку актор був доброзичливий до митників, але з часом у нього нібито виникло роздратування.

Також було виявлено, що чиновники почали задавати Шварценеггеру особисті запитання, зокрема, скільки у нього дітей, як звуть його партнера, скільки грошей у нього в банку та яка його чиста вартість.

Нарешті, після тривалого допиту актор був звільнений.

"Ми порушили кримінальну податкову справу", — повідомив виданню представник митниці Томас Мейстер. "Годинник повинен був бути зареєстрований, тому що це імпорт".

Шварценеггера тримали під вартою майже три години і не запитували жодних документів щодо годинника, які, як повідомляється, коштують понад 21 000 доларів.

"Його ніколи не просили заповнити форму декларації, і він чесно відповідав на кожне питання митників", — розповіло джерело the Post. "Він співпрацював на кожному етапі, навіть незважаючи на те, що це було некомпетентне вимагання, Комедія помилок, з якої можна було б зробити дуже кумедний фільм про поліцейських", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно папараці з Daily Mail зловили Шварценеггера на велопрогулянці в Лос-Анджелесі з угорською актрисою Тімеєю Палачик. У кадр потрапили не тільки дружні бесіди, а й зовсім недружні поцілунки.

Раніше також позашлюбний син артиста на одному з недавніх роликів продемонстрував разючу схожість з батьком, і цілком міг би позмагатися за титули Містера Всесвіту і Містера Олімпія, якими володіє Залізний Арні.

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