У фользі та колготках на все тіло: Кім Кардашьян здивувала фанатів безглуздим вбранням

Кім Кардашьян здивувала фанатів безглуздим вбранням / instagram.com/kimkardashian

41-річна бізнесвумен, модель і світська левиця Кім Кардашьян безумовно переживає розквіт після розставання з репером Каньє Вестом. Вона знайшла собі нового, більш молодого бойфренда і з азартом експериментує із зовнішністю.

Зірка зараз знаходиться в Портофіно, куди прибула на весілля старшої сестри. Звідти вона шле шанувальникам сміливі луки один іншого екстравагантніше.

Мабуть, середземноморське повітря так діє на Кім, але на недавніх фото вона з'явилася у вкрай незвичайному навіть для неї образі. Світська левиця позувала на яхті в суцільному прозорому комбінезоні на все тіло, поверх якого був надітий блискучий бюстгальтер і така ж міні-спідниця. Сяюча одежа була інкрустована кристалами, проте на фото виглядає, ніби зроблена з фольги.

За новий лук Кардашьян отримала чималу дозу критики. Втім, стилісти і дизайнери поспішили реабілітувати світську левицю, і вже прогнозують, що Кім відкрила новий тренд цього літа - багатошаровість в одязі.

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