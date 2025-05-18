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Водіям готують сюрприз: Рада готує посилення штрафів на популярне порушення ПДР

Руслан Іваненко
18 травня 2025, 22:06
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Повторне порушення ПДР упродовж року може коштувати водієві до 2550 грн або позбавлення прав.
полиция, штраф
Законопроєкт передбачає фіксацію порушень у базі поліції / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли водія можуть позбавити прав за повторне порушення
  • Чому штраф не обнуляє інформацію про проступок
  • Що змусило депутатів ухвалити жорсткіші правила

В Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.

"За порушення правил на світлофорах і переходах водіям загрожує штраф 1020 грн, а за повторне порушення — до 2550 грн. У разі систематичних рецидивів суд зможе позбавити водія прав на строк до одного року" — йдеться у тексті законопроєкту №12172.

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Ключовим нововведенням стане збереження інформації про всі порушення в єдиній базі даних поліції. Навіть після сплати штрафу відомості не зникатимуть, що дозволить контролюючим органам ефективніше фіксувати рецидиви та впливати на порушників.

У парламенті, законопроєкт має високу ймовірність бути ухваленим у поточну сесію. Поліція активно лобіює ці зміни, адже посилення відповідальності давно на часі. До того ж, аналогічні заходи вже ефективно працюють у багатьох країнах Євросоюзу, що підтверджує їхню дієвість.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 травня 2025 року в Україні вступають у силу зміни, що стосуються складу автомобільного палива. У бензин буде додаватися біоетанол.

Також відомо, що нардепи пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування транспортом (форма №083/о) і запровадити електронні медичні висновки через систему ЕСОЗ, яка буде синхронізована з Реєстром військовозобов’язаних "Оберіг".

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