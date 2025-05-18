Водіям готують сюрприз: Рада готує посилення штрафів на популярне порушення ПДР

Ви дізнаєтесь:
- Коли водія можуть позбавити прав за повторне порушення
- Чому штраф не обнуляє інформацію про проступок
- Що змусило депутатів ухвалити жорсткіші правила
В Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.
"За порушення правил на світлофорах і переходах водіям загрожує штраф 1020 грн, а за повторне порушення — до 2550 грн. У разі систематичних рецидивів суд зможе позбавити водія прав на строк до одного року" — йдеться у тексті законопроєкту №12172.відео дня
Ключовим нововведенням стане збереження інформації про всі порушення в єдиній базі даних поліції. Навіть після сплати штрафу відомості не зникатимуть, що дозволить контролюючим органам ефективніше фіксувати рецидиви та впливати на порушників.
У парламенті, законопроєкт має високу ймовірність бути ухваленим у поточну сесію. Поліція активно лобіює ці зміни, адже посилення відповідальності давно на часі. До того ж, аналогічні заходи вже ефективно працюють у багатьох країнах Євросоюзу, що підтверджує їхню дієвість.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 травня 2025 року в Україні вступають у силу зміни, що стосуються складу автомобільного палива. У бензин буде додаватися біоетанол.
Також відомо, що нардепи пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування транспортом (форма №083/о) і запровадити електронні медичні висновки через систему ЕСОЗ, яка буде синхронізована з Реєстром військовозобов’язаних "Оберіг".
Читайте також:
- "Світить" великий штраф: в якому взутті не варто сідати за кермо автомобіля
- Працює краще, ніж кондиціонер: яку кнопку в авто потрібно натиснути водіям
- Штрафу не буде: поліцейський розповів, коли "Обгін заборонено" стає законним
Що таке Верховна Рада України?
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред