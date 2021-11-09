Помер актор Дін Стоквелл - зірка фільму Дюна і серіалу Квантовий стрибок

Дін Стоквелл і Скотт Бакула в серіалі Квантовий стрибок / imdb.com

Американський актор, відомий за ролями в кінофільмах Синій оксамит і Дюна, а також за роллю адмірала Альберта Калавічі в серіалі Квантовий стрибок, Дін Стоквелл пішов з життя у віці 85 років.

Про це повідомило Variety з посиланням на особисті джерела. Стоквелл мирно помер у своєму ліжку у неділю 7 листопада.

Актор почав свій творчий шлях в 9 років, і за більш ніж сім десятиліть в кінематографі заслужив безліч нагород і премій, на зразок Золотого глобуса і призу Каннського фестивалю.

Телеглядачам Дін Стоквелл відомий за ролями в науково-фантастичних серіалах на кшталт Зоряного крейсера" Галактика", Зоряного шляху або культового Квантового стрибка.

Останній раз на великих екранах актор з'явився в 2015 році в драмі Розваги.

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Помер Дін Стоквелл - адмірал Ал Калавічі з Квантового стрибка / gettyimages.com

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