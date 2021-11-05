Алла Пугачова і Софія Ротару тряхнули стариною і заспівали пісню t.A.T.u.

Пугачова і Ротару виконують "Нас не наздоженуть" / скріншот - youtube.com

Легендарні Діви Алла Пугачова і Софія Ротару зустрілися, щоб записати дуетом одну з найпопулярніших і впізнаваних пісень групи t.A.T.u. "Нас не наздоженуть".

Кавер на пісню співачки виконали в рамках проекту присвяченого 20-річчю виходу дебютного альбому t. A. T. u. "200 по зустрічній".

Пісні з репертуару гурту у виконанні різних українських та російських музикантів увійдуть до кавер-альбому під назвою "Триб'ют t.A.T.u. 200 по зустрічною".

Варто відзначити, що це - не перший раз, коли Пугачова і Ротару виконують "Нас не наздоженуть".

У 2009 році артистки вже співали цю композицію на концерті, присвяченому 60-річчю Пугачової.

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Шанувальники примадонн відзначають, що "Нас не наздоженуть" у виконанні Пугачової і Ротару - одна з найбільш вдалих і гармонійних переспівок проєкту:

"Дуже гарний кавер і незвично чути їх голос, мені подобається, хоч не фанат їх. Класний дует, відчувається їх енергія".

"Геніальна пісня і відмінний кавер. І спасибі Софії і Аллі".

"Ікони поп-музики, розірвали!"

"Мурашки по тілу пішли, один з кращих каверів".

"Умили всіх) вогонь!"

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