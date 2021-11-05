Алла Пугачова і Софія Ротару тряхнули стариною і заспівали пісню t.A.T.u.

Кавер співачки присвятили 20-річчю виходу першого альбому групи.
Легендарні Діви Алла Пугачова і Софія Ротару зустрілися, щоб записати дуетом одну з найпопулярніших і впізнаваних пісень групи t.A.T.u. "Нас не наздоженуть".
Кавер на пісню співачки виконали в рамках проекту присвяченого 20-річчю виходу дебютного альбому t. A. T. u. "200 по зустрічній".
Пісні з репертуару гурту у виконанні різних українських та російських музикантів увійдуть до кавер-альбому під назвою "Триб'ют t.A.T.u. 200 по зустрічною".
Варто відзначити, що це - не перший раз, коли Пугачова і Ротару виконують "Нас не наздоженуть".
У 2009 році артистки вже співали цю композицію на концерті, присвяченому 60-річчю Пугачової.
Шанувальники примадонн відзначають, що "Нас не наздоженуть" у виконанні Пугачової і Ротару - одна з найбільш вдалих і гармонійних переспівок проєкту:
"Дуже гарний кавер і незвично чути їх голос, мені подобається, хоч не фанат їх. Класний дует, відчувається їх енергія".
"Геніальна пісня і відмінний кавер. І спасибі Софії і Аллі".
"Ікони поп-музики, розірвали!"
"Мурашки по тілу пішли, один з кращих каверів".
"Умили всіх) вогонь!"
читайте також"З Аллусей!": відомий дизайнер показав Пугачову в грайливому образі Школярки
Раніше стало відомо, що чоловік Пугачової Максим Галкін потрапив до "чорного" списку Мінкульту України.
Інші цікаві новини:
- Пишногруда Оксана Байрак прогулялася топлес вулицею
- Відому українську ведучу за оголену фотосесію вигнали з роботи і залишили з "голою попою"
- 103-річного Кірка Дугласа звинуватили в згвалтуванні відомої голлівудської актриси
- Названо ім'я найсексуальнішого чоловіка 2021 року
- Світлана Лобода розповіла, чому не дає концерти в Україні: "тому що так нечесно!"