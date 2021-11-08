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"Після удару лобом, викочувалась з машини у вогні": Лідія Таран ледь вціліла в жахливому ДТП

8 листопада 2021, 14:05

Телеведучу від смерті врятувала щаслива випадковість.

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Лідія Таран потрапила в ДТП, яке могло коштувати їй життя / instagram.com/lidiyataran

Телеведуча каналу 1+1 Лідія Таран дивом залишилася жива після жахливого ДТП, в яке потрапила ввечері 7 листопада.

"Викликала таксі... сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що за 10 хвилин буду дома... і опа - через 5 секунд після удару лобом об переднє, викочувалась з машини у вогні",- розповіла на своїй сторінці в Instagram Таран.

За словами телеведучої, її врятувало диво, так як задні двері при зіткненні не заблокувало лише завдяки щасливому випадку.

Також вона закликала підписників бути акуратними, і не сідати на переднє сидіння у водія: "Дивом не заблокувало задні двері. Ніколи! Чуєте! Ніколи не сідайте біля водія, бо передні двері потім відкривали спецтехнікою.Мій драйвер молодець, бо встиг загальмувати і поміняти ряд. Інакше мене б вже не було..."

Причина аварії полягала в тому, що машина, в яку врізалося таксі Таран, не виставила на дорогу попереджувальний трикутник.

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Таксі Лідії Таран загорілося після зіткнення / Колаж - instagram.com/lidiyataran

Машину після ДТП вдалося загасити, але Лідія Таран підкреслила, що на найближчий час скоріш за все відмовиться від поїздок в таксі.

В результаті аварії телеведуча, на щастя, отримала лише незначні пошкодження - садна на ліктях, подряпані об асфальт долоні, розбиті коліна і шишка на лобі.

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