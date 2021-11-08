"Після удару лобом, викочувалась з машини у вогні": Лідія Таран ледь вціліла в жахливому ДТП

Телеведучу від смерті врятувала щаслива випадковість.
Телеведуча каналу 1+1 Лідія Таран дивом залишилася жива після жахливого ДТП, в яке потрапила ввечері 7 листопада.
"Викликала таксі... сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що за 10 хвилин буду дома... і опа - через 5 секунд після удару лобом об переднє, викочувалась з машини у вогні",- розповіла на своїй сторінці в Instagram Таран.
За словами телеведучої, її врятувало диво, так як задні двері при зіткненні не заблокувало лише завдяки щасливому випадку.
Також вона закликала підписників бути акуратними, і не сідати на переднє сидіння у водія: "Дивом не заблокувало задні двері. Ніколи! Чуєте! Ніколи не сідайте біля водія, бо передні двері потім відкривали спецтехнікою.Мій драйвер молодець, бо встиг загальмувати і поміняти ряд. Інакше мене б вже не було..."
Причина аварії полягала в тому, що машина, в яку врізалося таксі Таран, не виставила на дорогу попереджувальний трикутник.
Машину після ДТП вдалося загасити, але Лідія Таран підкреслила, що на найближчий час скоріш за все відмовиться від поїздок в таксі.
В результаті аварії телеведуча, на щастя, отримала лише незначні пошкодження - садна на ліктях, подряпані об асфальт долоні, розбиті коліна і шишка на лобі.
читайте такожВідома актриса Римма Зюбіна потрапила в ДТП
Раніше Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях спровокувала ДТП, в якому постраждали три машини.
Інші цікаві новини:
- Світлана Лобода розповіла, чому не дає концерти в Україні: "тому що так нечесно!"
- Розпускав руки: холостячка Злата Огневич позбулася самого напористого " нареченого"
- Надя Дорофєєва показала жахливі гематоми на руках і розповіла про екстрену госпіталізацію
- Обслуговування по-київськи: Лесю Нікітюк нагодували супом зі склом
- Анастасія Приходько розкрила справжню причину відходу з політики