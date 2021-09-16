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Якщо було б море спайса - рецензія та огляд фільму Дюна 2021 Дені Вільньова

Галаджій Олександр

журналіст

16 сентября 2021, 09:33

В Україні 16 вересня вийшов фільм Дюна 2021 режисера Дені Вільньова. Розповідаємо, чим відзначилася нова екранізація роману.

Дюна 2021
Дюна 2021 - рецензія та огляд / Warner Bros

Нова екранізація легендарної Дюни Френка Герберта Дюна 2021 вийшла з-під пера Дені Вільньова. Вільньов не раз стверджував, що він фанат, і що поважає роботу попередників, але ніхто не заперечував, що новий фільм - це новий погляд на історію.

Фільм Дюна пережив багато потрясінь і негараздів по шляху до виходу, і Дені Вільньов особисто скандалив з Warner Bros за показ фільму в кінотеатрах і на HBO Max. Карантин через коронавірус вніс свої поправки в плани студії і режисера, але тепер нарешті відбулася прем'єра.

Розглянемо, що придумав Дені Вільньов після екранізації роману Лінчем і після скандального серіалу.

По-перше, фільм спочатку був розбитий на дві частини - нерівномірно, не відповідно до книгиі, і дуже підступно по відношенню до глядачів. Варто відзначити, що у людей знайомих з неповторним оригіналом і/або фільмом Дюна Лінча будуть абсолютно не ті враження, що у тих, хто ознайомився зі світом Дюни через Вільнева. Після скандального провалу Того, що біжить по лезу 2049 - Дюна - це спроба реабілітуватися у Вільньова.

Дюна 2021
Дюна 2021 - Доктор Юйе - легендарна особистість / Warner Bros

Дені Вільньов не став сильно відходити від канонічної історії Дюни - як фільму, так і книги. Він лише додав пафосності в деякі моменти і в деякі біографії героїв.

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Крім того, Вільнев спочатку розділив Дюну на дві частини, так що фільм Дюна 2021 - екранізація тільки половини книги. Завдяки цьому команда змогла більше уваги звернути на деталі характерів героїв а також зробити більш барвисті спецефекти, які так описувалися в книзі.

У Дюні змінили концепцію деяких героїв. Наприклад, Володимира Харконена - у книзі і серіалі він був нетрадиційної орієнтації і єдиним повним героєм - тоді це були ознаки лиходія, який повністю відрізняється від всіх інших прописаних героїв.

Нині ж культура як мінімум не передбачає, що головний лиходій - єдиний гей серед гетеросексуалів. Тому Дюна 2021 звернулася до інших профілів лиходіїв - божевільні і безглузді бажання завоювання світу і тд.

Дюна 2021
Дюна 2021-звір Раббан вже не той / Warner Bros

Крім того, особливу увагу було приділено героям, які і зовсім не були прописані ні в книзі, ні у фільмі, бо не були занадто важливими - "Звірові" Раббану, наприклад, приділили занадто багато уваги, дали йому мотивацію вчинків, історію.

Так само з Дунканом Айдахо - у Вільньова йому приділили набагато більше уваги, ніж у книзі, і тим більше у фільмі - у Лінча він зіграв роль тільки для того, щоб померти в одній зі сцен. Джейсон Момоа ж отримав більше екранного часу.

З іншого боку ідея надлюдини, якою став Пол Атрейдес не прописана так чітко , як в оригіналі - він просто підліток, який сумнівається і забитий хлопчик, хоч гра Тіматі Шаламе, звичайно на висоті, і заслуговує компліментів, як і роль Зендеї, яка зіграла його дівчину - Чані.

Ну, і вишенька на торті - перетворення схожого на бедуїнський укладу життя Фріменів на дивне суспільство, яким керує жінка, а також заміна батька Чані на матір. Вона стала доктором доктор Лайєт Кайнс, яка замінила ключового персонажа з книги, який пояснив І зробив головні вчинки по перетворенню Аракіса, і який сприяв тому, ким став Пол Атрейдес. Тому, людям, які дивляться Дюну вперше, варто все ж ознайомитися з оригінальною книгою, щоб взагалі зрозуміти у чому суть сюжету.

Дюна 2021
Дюна 2021-герцог Лето Атрейдес дивиться на Дюну 2, яка готується Вільневим / Warner Bros

Основну увагу варто звернути на спецефекти Дюни 2021 - як і обіцяв Дені Вільнев, вони розраховані на великий екран - помпезні, масштабні і дуже дорогі. Замінені також озброєння і оснащення всіх персонажів - війна людей з машинами їх минулого, яка була ключем до сенсу існування Аракіса також частково втратила значення.

Дюна 2021 - актори і ролі

  • Тімоті Шаламе - Пол Атрейдес,
  • Ребекка Фергюсон - леді Джессіка, мати Пола,
  • Оскар Айзек - герцог Лето Атрейдес, батько Пола, глава будинку Атрейдесів,
  • Джош Бролін - Гурні Халлек, збройовий майстер будинку Атрейдесів,
  • Стеллан Скарсгард - барон Володимир Харконнен, глава будинку Харконненов,
  • Дейв Батіста - Глоссу Раббан, племінник барона Харконнена,
  • Стівен МакКінлі Хендерсон - Суфір Хаватгієп, Ментат Будинку Атрейдесів,
  • Зендея - Чані, кохана Пола,
  • Девід Дастмалчян - Пітер Де Врійє, Ментат Будинку Харконненов,
  • Чан Ченьгіеп - доктор Веллінгтон Юйе, Сукк - доктор будинку Атрейдесів.
  • Шерон Дункан-Брюстер - доктор Лайєт Кайнс, мати Чані, відомий еколог і миротворець Аракіса.
  • Шарлотта Ремплінг - Гайя Олена Мохійям, преподобна мати Бене Гессеріт і провісниця імператора.
  • Джейсон Момоа - Дункан Айдахо, збройовий майстер будинку Атрейдесів і один з наставників Пола.
  • Хав'єр Бардем - Стілгар, лідер племені фременів Сітча Табр.

Нагадаємо, що Дюна 2021 вийшла у всіх кінотеатрів України 16 вересня - на місяць раніше, ніж у США.

Фільм Дюна 2021, як і попереджав Дені Вільнев, дійсно краще дивитися в кіно. Однак, вердикт Главреда - фільм чудовий, однак, якщо глядача зацікавив сюжет, і він не читав книгу - краще її прочитати, щоб зрозуміти сенс, упущений під час створення кіно.

Олександр Галаджій для головреда

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