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Помер актор з "Бригади": незадовго до смерті його звільнили з колонії суворого режиму

3 листопада 2021, 09:05

Помер актор 29 жовтня, 31 числа його поховали.

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Актор тривалий час боровся з онкологією / кадр з серіалу

Актор Дмитро Гуменецький, який зіграв роль Шмідта в серіалі "Бригада", помер від раку у віці 49 років у Москві.

Помер актор 29 жовтня, 31 числа його поховали. Причиною смерті стала онкологія, з якою актор боровся кілька років, писати Telegram-канал Mash.

Уточнюється, що незадовго до смерті Гуменецького за станом здоров'я умовно-достроково звільнили з колонії суворого режиму в Рязанській області, де він з 2015 року відбував покарання у справі про зберігання наркотиків.

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Гуменецький зіграв охоронця Саші" Білого " / кадр з серіалу

Тоді артиста затримали за зберігання 280 кг синтетичних наркотиків у власному гаражі. За версією слідства, чоловік не був дилером — просто погодився надати місце для зберігання заборонених речовин через важке матеріальне становище.

читайте такожВ Україні помер актор з фільму будні карного розшукуУ суді актор визнав свою провину і розкаявся. Він повинен був вийти на свободу в 2023 році, але в лютому 2021-го попросив про УДЗ, пославшись на стан здоров'я.

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Дмитро Гуменецький до кар'єри в кіно він був майором спецназу внутрішніх військ МВС Росії. Найбільш відомий за роллю Шмідта, начальника охорони Саші Білого в серіалі "Бригада". Також він знімався у фільмах "Магнітні бурі", "Бумер" та "Правда приховує брехню".

Раніше ми повідомляли, що в Австралії трагічно загинув російський діджей і композитор Андрій Іванов - один з творців музичного проекту Triplex і саундтреку до популярного в 2000-х телесеріалу Бригада.

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Автор: Сергій Кущ
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Бригада російські актори
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