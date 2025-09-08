"Сниться один і той самий сон": Брітні Спірс звернулася до хворого Елтона Джона

Спірс було важко стримати емоції при згадці легендарного артиста.

Брітні Спірс зараз - співачка звернулася до сера Елтона Джона / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears, ua.depositphotos.com

Коротко:

Брітні Спірс мала творчу співпрацю з сером Елтоном Джоном

Нині співачка поділилася своїми почуттями до зірки

Американська поп-діва Брітні Спірс у 2022 році прийняла пропозицію про співпрацю з одним із найбільш знакових музикантів нашого часу - сером Елтоном Джоном. У серпні вийшла їхня дуетна пісня "Hold Me Closer", яка була ремейком старого хіта Джона "Tiny Dancer". Трек моментально потрапив у топ-чарти, вкотре закріпивши за Спірс статус хітмейкера.

Вочевидь, між Брітні та Елтоном встановився особливий дружній зв'язок. Зараз 78-річного артиста стало підводити здоров'я, і Спірс записала до нього звернення у своєму блозі в Instagram.

відео дня

"Сер Елтон Джон, я багато про вас думала. Мені постійно сниться один і той самий сон! У мене з'являється ще одне малятко, ви берете її на руки, і ми п'ємо чай у Лондоні. Я благословляю вас, а ви благословляєте мене, тому що наші наміри щирі, і в мене є людина, на яку я можу рівнятися... Я звучу так безглуздо", - пише Брітні Спірс.

Брітні Спірс зараз - співачка звернулася до сера Елтона Джона / instagram.com/britneyspears

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

