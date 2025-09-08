"Сниться один і той самий сон": Брітні Спірс звернулася до хворого Елтона Джона

Коротко:
- Брітні Спірс мала творчу співпрацю з сером Елтоном Джоном
- Нині співачка поділилася своїми почуттями до зірки
Американська поп-діва Брітні Спірс у 2022 році прийняла пропозицію про співпрацю з одним із найбільш знакових музикантів нашого часу - сером Елтоном Джоном. У серпні вийшла їхня дуетна пісня "Hold Me Closer", яка була ремейком старого хіта Джона "Tiny Dancer". Трек моментально потрапив у топ-чарти, вкотре закріпивши за Спірс статус хітмейкера.
Вочевидь, між Брітні та Елтоном встановився особливий дружній зв'язок. Зараз 78-річного артиста стало підводити здоров'я, і Спірс записала до нього звернення у своєму блозі в Instagram.
"Сер Елтон Джон, я багато про вас думала. Мені постійно сниться один і той самий сон! У мене з'являється ще одне малятко, ви берете її на руки, і ми п'ємо чай у Лондоні. Я благословляю вас, а ви благословляєте мене, тому що наші наміри щирі, і в мене є людина, на яку я можу рівнятися... Я звучу так безглуздо", - пише Брітні Спірс.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що колишня дівчина Брукліна Бекхема, американська акторка Хлоя Грейс Морец, одружилася зі своєю подругою, моделлю Кейт Гаррісон.
Також стало відомо, що у "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади. Актор розкрив труднощі, з якими йому доводиться стикатися під час роботи.
Читайте також:
- 60-річна модель Пауліна Порізкова похвалилася романтикою з нареченим
- "Перетворюється на когось іншого": Демі Мур висловилася про стан Брюса Вілліса
- Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі
Про персону: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред