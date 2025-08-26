Рус
"Було заперечення і багато сліз": Брітні Спірс розповіла, ким насправді був її третій чоловік

Анна Підгорна
26 серпня 2025, 01:30
Спірс зізналася, яке місце Сем Асгарі займав у її особистій трагедії.
Брітні Спірс, Сем Асгарі
Брітні Спірс діти - співачка розповіла, чому вийшла заміж за Сема Асгарі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghar

Творчий шлях Брітні Спірс був вкрай успішним, а ось особисте життя і все, що ховалося за яскравою картинкою, були насичені особистими драмами. Деталі однієї з них зірка розкрила у своєму блозі в Instagram.

У 2004 році Спірс вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. Рік потому на світ з'явився її первісток Шон, а ще через рік - другий син Джейден. Однак сімейне щастя Брітні з Федерлайном було недовгим: у листопаді 2006-го, всього за два місяці після появи на світ їхньої другої спільної дитини, артистка подала на розлучення у зв'язку з "непримиренними розбіжностями". Шлюборозлучний процес завершився в липні 2007 року. Тоді вже колишнє подружжя розділило опіку над хлопчиками.

Однак уже 2008 року через нестабільний стан Брітні Спірс (час від часу вона влаштовувала епатажні витівки на публіці та потрапляла до різноманітних реабілітаційних центрів) потрапила під повну опіку свого батька Джеймі Спірса, а фізичну та юридичну опіку над Шоном і Джейденом передали Кевіну Федерлайну.

Брітні Спірс із синами 2013 року
Брітні Спірс із синами у 2013 році / ua.depositphotos.com

Це стало однією з найбільших особистих трагедій співачки. Стосунки із синами в неї складалися складні: часом їхній батько забороняв бачитися з матір'ю, часом вони самі відмовлялися йти на зближення.

Втрату зв'язку з власними дітьми Бріт намагалася заповнити кар'єрою і новими романами. Один з них, з моделлю і тренером Семом Асгарі, який підтримував Спірс, коли вона судилася за вихід з-під опіки батька, закінчився шлюбом. За місяць до весілля, у травні 2022 року, Брітні та Сем втратили дитину - в артистки стався викидень. Весілля з Асгарі все ж відбулося, але шлюб тривав недовго: за 14 місяців після одруження, у серпні 2023-го, пара розлучилася.

Нині Брітні Спірс стверджує, що її стосунки з Семом були для неї не більше, ніж спроба зцілити тугу за синами, відволіктися на створення нової сім'ї. "Ми всього лише люди, такі тендітні й людяні. Найважчими роками в моєму житті були ті три роки, коли мої два сини були далеко від мене. Я була позбавлена можливості дзвонити їм або писати SMS, і я пам'ятаю, що була в шоці. Моїм секретом виживання було заперечення і багато сліз. Дивно, що ми з Семом були одружені, але це було майже як фальшиве відволікання, щоб допомогти мені впоратися із ситуацією", - написала вона в блозі нещодавно.

Брітні Спірс, Сем Асгарі
Брітні Спірс діти - співачка розповіла, чому вийшла заміж за Сема Асгарі / колаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Про персону: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

