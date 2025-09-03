Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

Обраницею Хлої Грейс Морец стала відома модель.

Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / колаж: Главред, фото: instagram.com/chloegmoretz

Коли одружилися Хлоя Грейс Морец і Кейт Гаррісон

Якими були вбрання закоханих

Після розставання 2018 року з Брукліном Бекхемом, старшим сином Вікторії та Девіда Бекхемів, Хлоя Грейс Морец зробила першу заяву про своє особисте життя лише шість років потому - у листопаді 2024 року. Тоді зірка визнала себе відкритою лесбійкою, і представила світові свою партнерку - американську модель Кейт Гаррісон. У перші дні 2025 року стало відомо про заручини Хлої та Кейт.

В останні дні літа-2025 року Моріц і Гаррісон пішли під вінець після семи років разом. Про це повідомляє видання Vogue.

Для весілля акторка та її дружина обрали вбрання від Louis Vuitton: Хлоя - ніжно-блакитну сукню і фату, Кейт - силуетну сукню з корсетом кольору слонової кістки. Після офіційної частини подружжя змінило сукні на брючні костюми.

Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz

Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz

Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz

Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz

Про персону: Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец - американська акторка і модель. Лауреатка двох премій "Сатурн" (2011, 2014). Найвідоміші фільми: "Пипець", "Впусти мене", "Провінціалка", "Похмурі тіні", "Керрі" тощо.

