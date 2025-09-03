Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

Анна Підгорна
3 вересня 2025, 01:30
12
Обраницею Хлої Грейс Морец стала відома модель.
Хлоя Грейс Морец із нареченою
Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / колаж: Главред, фото: instagram.com/chloegmoretz

Читайте більше:

  • Коли одружилися Хлоя Грейс Морец і Кейт Гаррісон
  • Якими були вбрання закоханих

Після розставання 2018 року з Брукліном Бекхемом, старшим сином Вікторії та Девіда Бекхемів, Хлоя Грейс Морец зробила першу заяву про своє особисте життя лише шість років потому - у листопаді 2024 року. Тоді зірка визнала себе відкритою лесбійкою, і представила світові свою партнерку - американську модель Кейт Гаррісон. У перші дні 2025 року стало відомо про заручини Хлої та Кейт.

В останні дні літа-2025 року Моріц і Гаррісон пішли під вінець після семи років разом. Про це повідомляє видання Vogue.

відео дня

Для весілля акторка та її дружина обрали вбрання від Louis Vuitton: Хлоя - ніжно-блакитну сукню і фату, Кейт - силуетну сукню з корсетом кольору слонової кістки. Після офіційної частини подружжя змінило сукні на брючні костюми.

Весілля Хлої Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz
Весілля Хлої Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz
Весілля Хлої Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz
Весілля Хлої Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец весілля - акторка та її партнерка офіційно стали подружжям / instagram.com/chloegmoretz

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що південнокорейський репер і виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство. Зірку підозрюють у махінаціях із психоактивними препаратами.

Також британо-австралійська акторка, дама Міріам Маргуліс, яка зіграла професора Спраут у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася своїм планом на випадок, якщо вона втратить контроль над своїм ментальним і фізичним здоров'ям.

Читайте також:

Про персону: Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец - американська акторка і модель. Лауреатка двох премій "Сатурн" (2011, 2014). Найвідоміші фільми: "Пипець", "Впусти мене", "Провінціалка", "Похмурі тіні", "Керрі" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

01:24Війна
Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:56Україна
Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

23:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Останні новини

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

01:24

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

00:43

Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

02 вересня, вівторок
23:57

Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
23:56

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:36

Його поява не випадкова: в одному з міст України помітили рідкісного птаха

23:33

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

22:36

"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі ПарубіяВідео

Реклама
22:25

Усик контролює всі пояси, але є нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

22:18

Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатівВідео

22:02

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

21:43

Вигадана реальність вбивці Парубія як симптом часуПогляд

21:26

Юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним: "Погодилася добровільно"

21:18

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

20:56

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:47

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

20:35

"Бальзам" для часнику: копійчаний розчин, щоб він не гнив і дав гарний урожайВідео

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

Реклама
19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

19:21

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

19:06

Із чого насправді роблять маргарин: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

18:53

Граціозна Варвара Кошова поділилася особистим

18:52

Не лише штраф а навіть втрата прав: в Україні водіїв почали суворо карати за фари

18:44

Зелене світло не означає "їдь": автоінструктор попередив про неочевидну помилкуВідео

18:42

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:39

"Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити": названо умову бунтів в РФ

18:18

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:05

"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

18:02

Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

18:01

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

17:56

Картоплю категорично не можна зберігати з одним овочем: у чому фатальна помилкаВідео

17:55

Спонсорує ЗСУ: Валерій Меладзе на межі втрати російського громадянстваВідео

17:45

Запаси уже на мінімумі: ціна на важливий продукт різко зросте в кінці 2025-го

17:44

В якому віці люди найнещасніші та найщасливіші — дослідження вчених здивує

17:16

ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

17:00

Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі

16:59

Багато хто використовує холодильник неправильно: які продукти не можна заморожуватиВідео

16:34

Пишні бали, дуелі та авантюри: як у "Замку Радомисль" знімають серіал "Виговський"

Реклама
16:25

"Велика китайська стіна" по-українськи - де знаходиться найдовший в світі будинокВідео

16:19

"Спіймала зірку": Тіна Кароль потрапила у скандал через ігнорування фанатівВідео

16:15

"В нього є три завдання": у Зеленського жорстко відреагували на заяви Путіна в Китаї

15:58

"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

15:58

Чоловіки здивуються, жінки оцінять: навіщо в трусах кишенька і чому вона важлива

15:34

В Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності: які будуть ціни

15:20

"Я люблю Україну" повертається: новий сезон улюбленого родинного шоу знову на ТЕТВідео

15:11

Ердоган поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна

14:56

Найкращий дзвінок будильника: ідеальний варіант для бадьорого ранку та енергійного дняВідео

14:49

"Трамп не обіцяв": аналітик пояснив, яким буде економічний тиск США на РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти