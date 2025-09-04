У "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади: "Відчуваю себе наляканим"

Голланд розповів про труднощі в роботі через свій стан.

https://glavred.net/stars/u-cheloveka-pauka-toma-hollanda-neizlechimye-rasstroystva-chuvstvuyu-sebya-napugannym-10695101.html Посилання скопійоване

Том Голланд новини - актор розкрив деталі про особисте / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Які проблеми у Тома Голланда

Як вони впливають на акторство

Англійському акторові Тому Голланду ще немає тридцяти, зате він уже може похвалитися великим списком кіноробіт і світовою славою. Його вважають одним із найпопулярніших виконавців свого часу, проте гра не дається йому легко.

Про це Голланд розповів виданню IGN. Він зазначає, що акторство для нього - дуже важлива справа, і переконаний, що розвивати в собі творчу жилку потрібно з самого дитинства і продовжувати в будь-якому віці.

відео дня

При цьому Том уперше розповів про розлади, з якими він вчиться справлятися. У актора дислексія (неврологічний розлад, за якого люди з нормальним рівнем інтелекту зазнають труднощів під час читання та письма) і Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ; серед симптомів проблеми з концентрацією уваги, імпульсивність, гіперактивність, складнощі з регуляцією емоційних проявів).

"У мене РДУГ і дислексія, й інколи, коли мені дають чистий аркуш паперу, я почуваюся трохи наляканим. І інколи стикаєшся з такими проблемами під час розроблення персонажа. Тож будь-який метод, що дає змогу тобі, чи то ти підліток, чи то дорослий, взаємодіяти з чимось, що спонукає тебе бути творчим, мислити нестандартно та змінювати підхід до звичного, сприяє розвитку здорового творчого потенціалу. І я думаю, що чим більше ми займаємося такими речами, тим краще", - переконано заявляє Том Голланд.

Том Голланд новини - актор розкрив деталі про особисте / instagram.com/tomholland2013

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що південнокорейський репер і виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство. Зірку підозрюють у махінаціях із психоактивними препаратами.

Також британо-австралійська акторка, дама Міріам Маргуліс, яка зіграла професора Спраут у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася своїм планом на випадок, якщо вона втратить контроль над своїм ментальним і фізичним здоров'ям.

Читайте також:

Про персону: Том Голланд Том Голланд - британський актор. Лауреат премії BAFTA і володар трьох статуеток "Сатурна". У 2019 році потрапив до списку журналу Forbes 30 Under 30. Низка видань називає Голланда одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Широку популярність Голланд здобув за роль Людини-павука в шести фільмах кінематографічного всесвіту Marvel, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред