У "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади: "Відчуваю себе наляканим"

Анна Підгорна
4 вересня 2025, 01:30
Голланд розповів про труднощі в роботі через свій стан.
Том Голланд
Том Голланд новини - актор розкрив деталі про особисте / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Які проблеми у Тома Голланда
  • Як вони впливають на акторство

Англійському акторові Тому Голланду ще немає тридцяти, зате він уже може похвалитися великим списком кіноробіт і світовою славою. Його вважають одним із найпопулярніших виконавців свого часу, проте гра не дається йому легко.

Про це Голланд розповів виданню IGN. Він зазначає, що акторство для нього - дуже важлива справа, і переконаний, що розвивати в собі творчу жилку потрібно з самого дитинства і продовжувати в будь-якому віці.

При цьому Том уперше розповів про розлади, з якими він вчиться справлятися. У актора дислексія (неврологічний розлад, за якого люди з нормальним рівнем інтелекту зазнають труднощів під час читання та письма) і Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ; серед симптомів проблеми з концентрацією уваги, імпульсивність, гіперактивність, складнощі з регуляцією емоційних проявів).

"У мене РДУГ і дислексія, й інколи, коли мені дають чистий аркуш паперу, я почуваюся трохи наляканим. І інколи стикаєшся з такими проблемами під час розроблення персонажа. Тож будь-який метод, що дає змогу тобі, чи то ти підліток, чи то дорослий, взаємодіяти з чимось, що спонукає тебе бути творчим, мислити нестандартно та змінювати підхід до звичного, сприяє розвитку здорового творчого потенціалу. І я думаю, що чим більше ми займаємося такими речами, тим краще", - переконано заявляє Том Голланд.

Том Голланд
Том Голланд новини - актор розкрив деталі про особисте / instagram.com/tomholland2013

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що південнокорейський репер і виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство. Зірку підозрюють у махінаціях із психоактивними препаратами.

Також британо-австралійська акторка, дама Міріам Маргуліс, яка зіграла професора Спраут у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася своїм планом на випадок, якщо вона втратить контроль над своїм ментальним і фізичним здоров'ям.

Про персону: Том Голланд

Том Голланд - британський актор. Лауреат премії BAFTA і володар трьох статуеток "Сатурна". У 2019 році потрапив до списку журналу Forbes 30 Under 30. Низка видань називає Голланда одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Широку популярність Голланд здобув за роль Людини-павука в шести фільмах кінематографічного всесвіту Marvel, повідомляє Вікіпедія.

"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовоюВідео

