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"Було боляче": Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після 20 років ворожнечі

Анна Підгорна
8 квітня 2025, 23:12
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Медж розповіла зворушливу історію примирення, та показала рідкісне фото з Рокетменом.
Мадонна, Елтон Джон
Мадонна і Елтон Джон - історія ворожнечі та примирення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Мадонна і Елтон Джон, скелі та легенди у світі музики, не розмовляли понад 20 років. Ворожнеча між ними зав'язалася на початку двотисячних: Джону не сподобався саундтрек до фільму "Помри але не зараз" (двадцятий фільм бондіани - прим. редактора) у виконанні Мадонни. Трек він назвав "найгіршою піснею про Бонда". Пізніше він критикував артистку за використання фонограми на "живих виступах", а також підбирав не найприємніші епітети до її сценічного образу.

Згодом Елтон Джон кілька разів вибачався перед Медж, але між ними виросла стіна, яка протрималася кілька десятиліть. Закопати сокиру війни вирішила сама Мадонна: вона дізналася, що музикант братиме участь у зйомці шоу "Суботнім вечором у прямому ефірі", і прийшла до Джона за лаштунки.

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"У дитинстві я завжди почувалася аутсайдером, і спостереження за його (Елтона Джона) виступом допомогло мені зрозуміти, що це нормально - бути не такою, як усі, виділятися, йти неходженою дорогою. Насправді, це було необхідно. Протягом десятиліть мені було боляче усвідомлювати, що людина, якою я так захоплювалася, публічно висловлювала свою неприязнь до мене як до артистки. Я не розуміла цього. ... Коли я зустріла його, перше, що прозвучало з його вуст, було "Вибач мене", і стіна між нами впала. Прощення - це потужний інструмент. Кілька хвилин ми обіймалися. Потім він сказав, що написав для мене пісню і хоче співпрацювати. Наче все стало на свої місця!" - написала у своєму блозі в Instagram співачка. Вона також опублікувала фото в обіймах свого кумира, дружбу з яким вона знову віднайшла.

Мадонна та Елтон Джон
Мадонна і Елтон Джон - історія ворожнечі та примирення / instagram.com/madonna

У першому ж коментарі до знімка відзначився і сам Елтон. Він написав: "Дякую, що пробачила мене і мій довгий язик. Я не пишаюся тим, що сказав. Особливо коли я думаю про всю ту новаторську роботу, яку ти виконала як митець, проклавши шлях для цілого покоління жінок-артисток, які змогли досягти успіху і залишатися вірними собі. Ти також була однією з перших, хто виступив проти ВІЛ/СНІДу у 80-ті роки, принісши любов і співчуття багатьом, хто відчайдушно їх потребував. Я радий, що ми можемо рухатися вперед. Мене дуже засмучують усі ті чвари, які відбуваються зараз у нашому світі. І ми з тобою щиро підтримуємо і приймаємо спільноти, які перебувають під загрозою по всьому світу. Об'єднавшись, я сподіваюся, що ми зможемо зробити великі справи для тих, хто справді потребує підтримки. І отримати при цьому масу задоволення!".

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Хто така Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

Хто такий Елтон Джон?

Елтон Джон - британський музикант, співак, композитор, командор Ордену Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) та "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один із найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США і Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

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