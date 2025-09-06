Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з новою зачіскою.

Анджеліна Джолі кардинально змінила імідж / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Де Анджеліну Джолі зняли в новому образі

Як голлівудська акторка здивувала коротким волоссям

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з новою зачіскою.

Як пише видання People, актриса з'явилася на зйомках свого нового фільму "Стривожені люди" в Лондоні зі світло-русявим каре - значна зміна її звичного довгого темного кольору волосся, хоча останніми місяцями вона перефарбувалася в світліший відтінок.

Крім нової зачіски, Джолі з'явилася в довгому білому топі-халаті, струмливих штанах-капрі, нафарбувала губи помадою приглушеного червоного відтінку і прикрасила помітну золоту брошку.

Анджеліна Джолі й раніше фарбувала волосся у світлі тони/ ua.depositphotos.com

Фільм "Стривожені люди", в якому також знімалися Еймі Лу Вуд і Джейсон Сігел, заснований на однойменному романі Фредріка Бакмана 2019 року. Режисером виступить Марк Форстер, а сценаристами - Бекман і Девід Магі.

"Напередодні Різдва інвестиційний банкір Зара, на свій жаль, опиняється в компанії незнайомців на дні відкритих дверей", - ідеться в синопсисі фільму. "Коли Грейс, нерішуча грабіжниця банку, ненавмисно бере групу в заручники, настає хаос, починається зайва відвертість, секрети розкриваються, і буквально все йде не за планом".

Анджеліна Джолі знялася в новому кіно / ua.depositphotos.com

На знімальному майданчику до Джолі приєднався її 24-річний син Меддокс Джолі-Пітт, старша дитина.

Меддокс пішов стопами батьків, вперше з'явившись у ролі зомбі у фільмі Пітта "Війна світів Z" 2013 року, не зазначеному в титрах, а потім, коли йому було всього 15 років, він став виконавчим продюсером фільму "Спочатку вони вбили мого батька".

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

