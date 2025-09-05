"Перетворюється на когось іншого": Демі Мур висловилася про стан Брюса Вілліса

Колишня дружина Вілліса поділилася своїм баченням його хвороби.

Брюс Вілліс хвороба - Демі Мур висловилася про колишнього чоловіка / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Демі Мур підтримує Емму Хемінг, яка зараз опікується Брюсом Віллісом

Акторка розповіла про важливість підтримки людей із діагнозом Брюса

Американський актор Брюс Вілліс страждає від лобно-скроневої деменції. Його хвороба невиліковна, і невблаганно прогресує. Опікуном Вілліса є його друга дружина Емма Хемінг, від якої в артиста двоє дітей - 13-річна Мейбел і 11-річна Евелін. Брюса також підтримують його колишня дружина Демі Мур, і троє доньок від першого шлюбу - Румер, Скаут і Таллула.

Хемінг випустила мемуари про своє життя з актором під час його хвороби. У них вона детально розповідає про виклики, з якими сім'ї доводиться стикатися в цей непростий час. Книгу Емма прийшла обговорити на подкаст Опри Вінфрі, де про хворобу Брюса Вілліса також висловилася Демі Мур.

"Це складно. Важко спостерігати, як людина, яка була такою енергійною, сильною і цілеспрямованою, перетворюється на когось іншого. Але знаєте, моя особиста точка зору така: я завжди кажу, що дуже важливо просто приймати людей такими, якими вони є. Не очікуйте, що вони мають бути такими, якими були раніше або якими ви хочете їх бачити. Для мене найважливіше - це бути поруч і бути присутньою, просто бути присутньою, тому що якщо ви проєктуєте, куди це приведе, це тільки викликає занепокоєння. Якщо ви згадуєте, де це було і що ви втратили, це тільки спричиняє занепокоєння та горе", - каже акторка.

Брюс Вілліс хвороба - Демі Мур висловилася про колишнього чоловіка / instagram.com/demimoore

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

