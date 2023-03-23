Пожежа: Ксенія Мішина показала спокусливу фігуру в шкіряних мікро-трусах

Українська актриса і зірка першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка буквально днями хвалилася своїм схудненням і відмінною формою, виклала кадри нової фотосесії.
Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Свій пост актриса супроводила двома емодзі - авокадо і бургера. "Вирішувати вам", - підписала свій пост вона, намагаючись мотивувати своїх підписників займатися і дотримуватися здорового харчування.
Користувачі і фоловери Мішиної традиційно розділилися на два табори: одні захоплювалися новою фігурою актриси, інші порахували, що це "перебір".
Але є ще третій табір, який засудив актрису за публікацію "голих" фото під час війни і потрапляння ракет по житлових українських будинках.
Нагадаємо, раніше Мішина зважилася показати результати роботи над собою на своїй сторінці в Instagram.
"Нарешті настав той день, коли я можу похвалитися своїм результатом", - написала актриса і показала фото в білизні, а також підтягнуте і рельєфне тіло.
Крім того, раніше також молода подруга-журналістка велелюбного телеведучого Володимира Остапчука Катерина, який розлучився вже зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною, знову показала себе без одягу.
Так, Катерина влаштувала чергову сесію запитань і відповідей зі своїми підписниками в Instagram, де похвалилася тілом в одній лише нижній білизні. Вона також написала свої параметри, якими, власне, можна і похвалитися.
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