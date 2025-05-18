Переговори Трампа з Путіним: у Зеленського назвали шлях припинення війни

Поведінка Росії ясно демонструє її небажання завершувати війну, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував майбутні переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним / колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

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Поведінка Росії ясно демонструє її небажання завершувати війну

Росія нарощує ресурси, що спрямовуються на війну

Будь-які контакти колишнього президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним мають остаточно розвіяти ілюзії щодо істинної природи російської політики, заявив Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону, поведінка Росії ясно демонструє її небажання завершувати війну, якщо не буде піддана серйозному тиску. Ба більше, Москва не прагне до всеосяжного припинення вогню на чесних умовах.

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"Навпаки, ми спостерігаємо, як Росія нарощує ресурси, що спрямовуються на війну. Сьогодні зафіксовано антирекорд - 273 дрони використано проти цивільної інфраструктури. Крім того, відзначається активізація бойових дій на певних ділянках фронту", - зазначив він.

Подоляк підкреслив, що Трамп сповідує принцип так званої "комерційної дипломатії", за якої рішення ухвалюють виключно на основі вигоди. Він навів як приклад близькосхідну політику Трампа, де той діє за принципом: "якщо це вигідно, ми укладемо угоду".

"Така логіка простежується і щодо Росії. Трамп зберігає можливість для переговорів із Москвою, звідси - обережні заяви і стримана риторика. Але, на відміну від Близького Сходу, Росія - це не про угоди і не про прибуток, а виключно про війну", - заявив Подоляк.

Він додав, що будь-який діалог із Кремлем має наочно продемонструвати: з Росією неможливо отримати економічну вигоду, лише репутаційні втрати. "Хотілося б, щоб саме після таких контактів це нарешті стало очевидним для пана Трампа", - підсумував радник глави ОП.

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Раніше Трамп анонсував переговори про припинення вогню. Дональд Трамп планує разом із Володимиром Зеленським говорити з представниками країн НАТО.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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