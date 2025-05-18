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У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ

Олексій Тесля
18 травня 2025, 17:28
296
Для протидії противнику, який чисельно переважає, Сили оборони України вдаються до асиметричних дій.
У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ
Розкрито мету операції в Курській області / колаж: Главред, фото: ОК "Запад", росЗМІ

Головне:

  • Курська операція триває вже понад дев'ять місяців
  • Сили оборони України вдаються до асиметричних дій

Мета українських військ на курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на сумському та харківському напрямках.

"Курська операція триває вже понад дев'ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км² ворожої території. Плани противника зі створення так званої "зони безпеки" на Сумщині були зірвані. Світ побачив неспроможність російської армії утримувати власні кордони "на замку", - зазначається в повідомленні у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

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Зазначається, що з метою стримування просування українських військ у Курській області та відновлення втрачених територій ворог був вимушений перекинути сюди боєздатні підрозділи, а також задіяти оперативні резерви з інших напрямків та військові частини на етапі формування. Водночас, фактично, лише перекидання на Курщину 12 тисяч військовослужбовців КНДР із числа найбільш підготовлених спецпризначенців дало змогу двом ворожим арміям створити дієве угруповання, щоб переломити ситуацію на напрямку.

Крім того, росіяни створили перевагу в БпЛА, а авіація здійснила безпрецедентну кількість авіаударів із застосуванням керованих авіабомб по території власної області. Ворог був змушений перерозподілити льотний ресурс тактичної авіації - 60-70% авіаударів на добу були перенацілені саме на Курський напрямок. Так, унаслідок авіаударів власної армії місто Суджа майже повністю зруйноване.

"Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій, тактики активної оборони, враховуючи при цьому досвід попередніх операцій. З огляду на обставини, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення", - наголосили в Генштабі.

Зазначається також, що починаючи з 6 серпня 2024 року, противник тут втратив 63 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, з них близько 4 тисяч - громадяни КНДР. У полон взято 968 ворожих воїнів.

Загалом знищено або пошкоджено 5607 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:

  • 199 танків;
  • 1045 бойових бронемашин;
  • 636 артилерійських систем;
  • 17 РСЗВ;
  • 15 засобів ППО;
  • 1 літак;
  • 3 вертольоти;
  • 1567 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2068 одиниць автотранспорту;
  • 56 одиниць спеціальної техніки.

"Станом на сьогодні ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення наших сил із Курської області та формування "зон безпеки" у прикордонних районах Сумщини. Для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, які мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках. Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Важливо це робити саме на російській території, щоб убезпечити від просування ворога українські Сумщину та Харківщину", - резюмували в Генштабі.

Раніше комбат 47-ї ОМБр розкритикував командування ЗСУ. У Генштабі пообіцяли ухвалити рішення після перевірки.

Як повідомляв Главред, раніше в країні-агресорі Росії оголосили про "повне звільнення" Курської області. Зокрема, таку інформацію озвучив Путіну начальник Генштабу РФ Герасимов. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що ЗСУ продовжують вести бої на Курщині.

Бої на Курщині тривають, повідомили аналітики DeepState. Як і Генштаб ЗСУ, вони спростували повідомлення росіян про нібито повне витіснення українських військ із Курської області.

Інші новини:

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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