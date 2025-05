Зеленський не піде на поступки й не визнає Крим за РФ – The Sunday Times

Головне:

Президент України Володимир Зеленський не визнає втрату захоплених країною-агресором РФ українських територій.

Це стосується як окупованого РФ Криму, так і інших захоплених ворогом територій України, повідомляє видання The Sunday Times із посиланням на найближчих соратників українського президента.

За даними видання, Зеленський не збирається відмовлятися від права України обирати своє майбутнє, включно з членством у НАТО.

Журналісти зазначають, що глава української держави також хоче отримати гарантії безпеки, що передбачає зобов'язання міжнародних партнерів підтримувати суверенітет країни в довгостроковій перспективі.

За відсутності таких домовленостей українські чиновники кажуть, що Києву доведеться продовжувати боротьбу незалежно від підтримки з-за кордону, уточнюється в матеріалі.

Раніше у Зеленського назвали шлях припинення війни. Поведінка Росії ясно демонструє її небажання завершувати війну, каже Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Трамп анонсував переговори про припинення вогню. Дональд Трамп планує разом із Володимиром Зеленським говорити з представниками країн НАТО.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

Що таке The Sunday Times?

The Sunday Times — британська недільна газета, тираж якої робить її найбільшою в категорії британського ринку якісної преси. Була заснована у 1821 році як The New Observer. У березні 2020 року тираж газети The Sunday Times становив 647 622 екземпляра, перевищуючи наклад її головних конкурентів, The Sunday Telegraph і The Observer, разом узятих, пише Вікіпедія.