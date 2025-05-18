Ціни різко злетять: в Україні назріває дефіцит популярних продуктів

Внутрішній врожай не покриє попит, тому зросте імпорт.

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Заморозки спровокують стрибок цін на одну категорію продуктів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Пендзина:

В Україні очікується скорочення врожаю кісточкових фруктів на 50-60%

Найбільше постраждали абрикоси та персики

Дефіциту фруктів не буде, але зросте частка імпорту

Через сильні квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю кісточкових фруктів — абрикосів, персиків, черешень і вишень. Втрати можуть сягнути 50-60%, що без сумніву призведе до суттєвого зростання цін на ці види плодів. Про це повідомив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі КИЇВ24.

Він наголосив, що найбільше постраждали абрикоси та персики — через квітневі морози Україна втратила понад половину потенційного врожаю цих фруктів. Також значних збитків зазнали черешні та вишні, втрати яких можуть сягати 50-60%.

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"В травні заморозків не було, а от у квітні ми мали реальні мінуси на ґрунті. І кісточкові повимерзали серйозно. Найбільше постраждала Черкащина – там було декілька потужних хвиль заморозків", - зазначив Пендзин.

За його словами, найбільше постраждала Черкащина, де ці холодні хвилі практично знищили квітучі дерева ще до початку формування плодів. У Київській області втрати менші.

Що ж до яблунь, то їхній врожай поки що знаходиться під питанням, оскільки в різних регіонах втрати можуть суттєво відрізнятися, і остаточний стан покаже лише час.

Винятком у цій ситуації є виноград. Пендзин зауважив, що ця культура починає розвиватися пізніше, тож квітневі заморозки майже не вплинули на її врожай. Крім того, основні виноградні регіони України — Закарпаття та південні області — уникнули серйозних температурних коливань.

"З виноградом ситуація трошки краща. По Закарпаттю не було великих заморозків, південь України теж обійшло. Є надія, що винограду буде вдосталь", - розповів він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Попри втрати, дефіциту фруктів на українському ринку не буде, запевняє Пендзин. Проте внутрішній врожай не покриє повністю потреб населення, тому країна змушена буде активніше закуповувати імпортні фрукти. Ціни на них, у свою чергу, будуть залежати від ситуації на зовнішніх ринках.

"Будемо їсти імпортні сливи, імпортні вишні, імпортний виноград, персик, абрикос. Від ціни на зовнішньому ринку залежатиме, наскільки ці фрукти будуть доступні українцям", - додав Пендзин.

Для українців це означає, що влітку на полицях магазинів очікується менша кількість вітчизняних фруктів і більша — імпортних, які традиційно коштують дорожче. Таким чином, через квітневі заморозки українцям варто готуватися до вищих цін на абрикоси, персики, черешні та вишні у сезон.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, квітневі заморозки 2025 року суттєво вплинуть на глобальні ринки абрикосів, викликавши зростання цін у країнах, зокрема в Україні, Узбекистані та Німеччині. Через це в Європі очікується дефіцит абрикосів і зростання цін, особливо на свіжі та сушені фрукти.

Також через слабкий попит в Україні знизилися ціни на тепличні помідори. Станом на 17 травня вартість становить 65–80 грн/кг, що на 20% менше, ніж тижнем раніше.

Крім цього, після короткочасного зниження ціна на рис стабілізувалася, повідомили в УКАБ. У березні 2025 року вартість 1 кг рису впала з 58,90 до 50,10 грн, але наразі тримається на стабільному рівні — на 13% нижче, ніж торік.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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