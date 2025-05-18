Умеров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

Україна продовжує виступати за обмін "всіх на всіх", підкреслив Рустем Умеров.

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Рустем Умеров повідомив про підготовку обміну полоненими / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000

Про результати підготовки буде повідомлено президенту України

Рада Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШПОВ) погодила план реалізації домовленості про обмін військовополоненими 1000 на 1000, повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.

"За результатами переговорів у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур", - написав Умеров у Facebook.

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За його словами, тому Рада Координаційного штабу - колегіальний орган, що об'єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс омбудсмана - зібралася для узгодження спільного плану дій.

"Про напрацьовані рішення, за результатами сьогоднішнього засідання, вже завтра доповімо президенту", - зазначив він.

Глава міністерства оборони також наголосив, що Україна продовжує виступати за обмін "всіх на всіх".

"І ми рухаємося до цієї мети - крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", - наголосив міністр.

Він також нагадав про українських політв'язнів, яких росіяни утримують в окупованому Криму.

"Сьогодні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це ще один привід нагадати про наших політв'язнів у Криму - сотні людей, які роками утримуються в російських в'язницях через свою позицію, через свою ідентичність, через те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні сім'ї - під постійним тиском. Наш обов'язок - звільнити кожного", - резюмував Умеров.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про підготовку до наймасштабнішого обміну полоненими. Київ готується до обміну полоненими з Москвою.

Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися переговори України і Росії за посередництва Туреччини. Київ і Москва домовилися провести масштабний обмін полоненими.

У Кремлі підтвердили, що сторони працюють над обміном полоненими. Таку заяву зробив представник глави РФ Дмитро Пєсков. Москва має передати Києву 1 000 українців, а Київ Москві - 1 000 її людей.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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