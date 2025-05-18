Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Умеров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

Олексій Тесля
18 травня 2025, 18:23
152
Україна продовжує виступати за обмін "всіх на всіх", підкреслив Рустем Умеров.
Умеров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000
Рустем Умеров повідомив про підготовку обміну полоненими / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000
  • Про результати підготовки буде повідомлено президенту України

Рада Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШПОВ) погодила план реалізації домовленості про обмін військовополоненими 1000 на 1000, повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.

"За результатами переговорів у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур", - написав Умеров у Facebook.

відео дня

За його словами, тому Рада Координаційного штабу - колегіальний орган, що об'єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс омбудсмана - зібралася для узгодження спільного плану дій.

"Про напрацьовані рішення, за результатами сьогоднішнього засідання, вже завтра доповімо президенту", - зазначив він.

Глава міністерства оборони також наголосив, що Україна продовжує виступати за обмін "всіх на всіх".

"І ми рухаємося до цієї мети - крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", - наголосив міністр.

Він також нагадав про українських політв'язнів, яких росіяни утримують в окупованому Криму.

"Сьогодні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це ще один привід нагадати про наших політв'язнів у Криму - сотні людей, які роками утримуються в російських в'язницях через свою позицію, через свою ідентичність, через те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні сім'ї - під постійним тиском. Наш обов'язок - звільнити кожного", - резюмував Умеров.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про підготовку до наймасштабнішого обміну полоненими. Київ готується до обміну полоненими з Москвою.

Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися переговори України і Росії за посередництва Туреччини. Київ і Москва домовилися провести масштабний обмін полоненими.

У Кремлі підтвердили, що сторони працюють над обміном полоненими. Таку заяву зробив представник глави РФ Дмитро Пєсков. Москва має передати Києву 1 000 українців, а Київ Москві - 1 000 її людей.

Інші новини:

Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обмін полоненими Рустем Умеров
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Умеров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

Умеров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

18:23Україна
"Розрив скоротився": у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним

"Розрив скоротився": у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним

17:36Політика
У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ

У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ

17:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-х

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-х

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

18:23

Умеров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

18:00

Українську співачку прогнали зі складу нацжурі Євробачення - причина

17:36

"Розрив скоротився": у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним

17:28

У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ

17:27

Зеленський провів переговори із віцепрезидентом США Венсом - про що домовились

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – ЗагороднійВійна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній
16:39

Сніг, мороз та крижаний вітер накрили Україну: де розбушувалася негодаФото

16:38

"Це просто не моє": як зрадниця Регіна Тодоренко кинула Влада Топалова

16:14

Істерика і погрози Мединського: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів у Стамбулі

16:09

Чоловік вистрибнув із вікна у ТЦК Харкова: військові прокоментували ситуацію

Реклама
15:51

Кухарі закликали не варити картоплю у воді — в чому причина і яка альтернативаВідео

15:43

Чому не можна носити брудний одяг 19 травня: яке свято і день ангела

15:26

"Тому я сам": Віктор Розовий уперше відповів на звинувачення у зрадах дружині

15:17

Уперше після гучної сварки в Білому домі: Зеленський зустрівся з Джей Ді ВенсомВідео

15:13

РФ готує "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної ракети - в ГУР назвали точну дату

15:13

Комбат 47-ї ОМБр розкритикував командування ЗСУ: зʼявилася реакція Генштабу

14:41

Папа Римський в інавгураційній промові згадав про Україну: що сказав понтифік

14:39

Масова втеча росіян з РФ, в країні вже вводять продуктові талони - що відбуваєтьсяВідео

14:38

Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні

13:39

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер – що відомо

13:39

Член українського журі публічно підтримав проросійського учасника Євробачення

Реклама
13:20

Київщину атакували понад 150 дронів, серед жертв ціла родина: деталі удару РФ

13:19

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 травня: Овнам потрібен відпочинок, Раків завалять роботою

13:09

"Росію накриє економічна криза": ЄС готує серйозний удар по Москві

12:57

Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні: що хоче РФ і яка роль Трампа

12:30

Щоб пробитись та закріпитись: РФ використовує нову "античну" тактику на фронті

12:25

Китайський гороскоп на завтра 19 травня: Щурам - страх, Тиграм - жертви

12:09

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 травня

12:06

До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

11:43

Путін назвав нові вимоги для закінчення війни та пояснив цілі Росії - що відомоВідео

11:38

Росія не зможе воювати вічно: українцям сказали, скільки ще триватиме війна

11:33

"Зірочка палай": NEMO повторили образ Анни Трінчер на Євробаченні 2025

11:03

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 травня

10:46

Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

10:43

Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

09:58

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

09:49

Що буде з доларом до кінця травня: банкір відповів, чи чекати на сюрпризи

09:29

Гороскоп на завтра 19 травня: Тельцям - великі гроші, Стрільцям - романтика

09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:21

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-хВідео

08:57

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:55

Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами

08:52

Якщо Україна відмовиться від капітуляції: в ISW розкрили "теорію перемоги" Путіна

08:51

Гороскоп на тиждень з 19 до 25 травня: Тельці вирішать проблеми, Ракам - стрес

08:10

Кадирову набридло бути главою ЧечніПогляд

07:36

РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, серед поранених - дитинаФото

07:10

Де 3 відмінності між чашками: лише люди із "зором орла" вгадають за 11 секунд

06:10

Один зі сценаріїв перемогиПогляд

05:51

Росія довго не зможе воювати: в ЗСУ оцінили шанси противника

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 9

05:10

Чи є гріхом не ходити до церкви щонеділі: священник відповівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти