США представили 'сильний мирний план' у Стамбулі: Келлог розкрив деталі

За підсумками лондонських зустрічей США розробили всеосяжний мирний план.

https://glavred.net/war/ssha-predstavili-silnyy-mirnyy-plan-v-stambule-kellog-raskryl-detali-10665827.html Посилання скопійоване

Спецпредставник Трампа розкрив деталі мирного плану США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Келлога:

США розробили мирний план із 22 пунктів для завершення війни

План презентували на переговорах у Стамбулі

Перший і ключовий пункт – негайне всеосяжне припинення вогню

План США, який має призвести до завершення війни Росії проти України, складається з 22 пунктів. Перший пункт - вимога негайно припинити бойові дії. Про це повідомив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог у соцмережі Х.

"У Стамбулі держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За підсумками лондонських зустрічей ми (США) розробили всеосяжний план із 22 пунктів", - заявив він. відео дня

За словами Келлога, перший пункт документа має стати основою для врегулювання війни.

"Перший пункт - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз", - написав Келлог.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Мирний план - новини України

Нагадаємо, американські, європейські та українські переговорники підготували спільний документ із 22 пропозиціями щодо завершення війни. У ньому враховані й окремі вимоги Росії, а також 30-денне припинення вогню.

Документ має представити російському диктатору Володимиру Путіну спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Один із чиновників зазначив: "Якщо Путін хоче вихід — ось він".

Росія відмовилася обговорювати мирний план із 22 пунктів, запропонований Стівом Віткоффом за участі України та Європи. Відмова Путіна змусила Віткоффа відкласти нову зустріч із ним. Лідери України, Європи та США після цього закликали до 30-денного перемир’я, пригрозивши санкціями.

Як повідомляв Главред, зустріч "Коаліції охочих" у Києві викликала різку реакцію Москви. Дмитро Медведєв накинувся з образами на лідерів Франції, Німеччини, Британії та Польщі, висміявши ініціативу щодо 30-денного припинення вогню. Він заявив, що замість миру вони лише погрожують Росії. Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не боїться нових санкцій і вміє їх обходити.

Читайте також:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред