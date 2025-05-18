Макрон 'відчитав' Мелоні через Україну, Мерц намагається залагодити конфлікт - FT

Мерц намагається вибудувати теплі стосунки з Мелоні.

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Мерц намагається залагодити конфлікт Макрона з Мелоні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що відомо:

Італійську прем’єрку не запросили на зустріч лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі з Зеленським

Мелоні пояснила відсутність відмовою Італії надсилати війська в Україну, Макрон звинуватив Мелоні у поширенні неправдивої інформації

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається залагодити ситуацію

Між Італією та Францією виникла суперечка після того, як прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні не запросили на зустріч лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі з президентом України Володимиром Зеленським, а також до спільної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається врегулювати конфлікт між країнами, пише Financial Times.

Президента Франції Еммануель Макрон 16 травня публічно розкритикував Мелоні за нібито поширення неправдивої інформації. За словами Макрона, прем’єрка Італії неправильно інтерпретувала ситуацію, коли заявила, що її не запросили через відмову надсилати війська в Україну в межах ініціативи "коаліції охочих".

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Мелоні, яка є відданою союзницею Києва і підтримує тісні стосунки з Дональдом Трампом, раніше пояснила свою відсутність тим, що Італія від самого початку не планувала направляти військовий контингент в Україну в межах ініціативи так званої "коаліції охочих".

"Італія давно заявляла, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас не мало б сенсу брати участь у форматах, що мають цілі, в яких ми не готові брати участь", - сказала прем'єрка Італії.

Макрон у відповідь заявив, що тема розміщення військ навіть не обговорювалася під час зустрічей у Києві чи Тирані, де він перебував з лідерами Великої Британії, Німеччини та Польщі.

"Йдеться про припинення вогню — давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її і так достатньо надходить від Росії", - заявив французький президент.

Канцлер Мерц намагається "погасити" конфлікт

У спробі знизити градус напруги канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів приватну зустріч із Джорджою Мелоні 17 травня - напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV. Під час перемовин він підкреслив, що Італія повинна брати участь у всіх мирних ініціативах, які стосуються України.

"У найближчі дні я проведу переговори в Європейському союзі, щоб включити Італію в усі наші зусилля з вирішення цього конфлікту. Ми не повинні дозволити собі бути розділеними", - сказав Мерц.

Він також зауважив, що в межах ЄС не існує "першого чи другого ешелону" країн - усі партнери мають рівні права і спільну мету: якнайшвидше завершити війну в Україні.

Як зазначили у виданні, Мелоні мала складні стосунки і з попередником Мерца - Олафом Шольцем, який разом зі своїми партнерами по коаліції "Зелених" неодноразово критикував її за жорстку міграційну політику. Натомість Фрідріх Мерц намагався вибудувати теплі стосунки з італійською лідеркою, демонструючи інший підхід, ніж його попередник. Він звертався до неї по імені "Джорджіа", вживав неофіційну форму звертання du (в німецькій мові - знак особливої дружності), підкреслюючи партнерство і взаємну повагу.

"Разом ми прагнемо сильної, безпечної та конкурентоспроможної Європи. І тому я дуже вдячний, Джорджіє, що нам вдалося встановити тісний контакт один з одним у перші кілька днів", - сказав Мерц.

Зустрічі "Коаліції охочих" - новини за темою

Нагадаємо, 10 травня в Києві відбулася зустріч європейських лідерів із президентом Зеленським. Сторони погодилися на повне й безумовне припинення вогню з 12 травня терміном щонайменше на 30 днів. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не була присутня.

Після зустрічі президент Франції Макрон і британський прем’єр Стармер заявили, що нові санкції проти Росії будуть запроваджені, якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною. Стармер наголосив, що у разі відмови Путіна припинити вогонь Європа разом із США посилить військову допомогу Україні.

Як повідомляв Главред, 16 травня президент України Володимир Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили переговори в Стамбулі. Зеленський наголосив, що Україна готова до швидких кроків заради миру, але санкції проти Росії мають тривати, доки не буде повного і безумовного припинення вогню.

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