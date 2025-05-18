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Що відомо про ракету РС-24 "Ярс" і чим вона небезпечна: ЗМІ розкрили подробиці

Руслан Іваненко
18 травня 2025, 18:50
962
Ракета "Ярс" досягає швидкості понад 20 Махів і несе загрозу для глобальної безпеки.
ЯРС
"Ярс" створено для відповіді у разі ядерного удару / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Главред

Читайте в матеріалі:

  • Як "Ярс" уникає супутників і прориває ПРО
  • Скільки ядерних блоків несе одна ракета
  • Чи перебільшують потужність у російських заявах

Російська міжконтинентальна балістична ракета РС-24 з комплексу "Ярс" є складовою ядерного арсеналу та належить до стратегічних систем п’ятого покоління. Про її особливості та потенційні загрози повідомляє РБК-Україна.

Цей ракетний комплекс розроблений для завдання удару у відповідь у разі ядерної атаки. Він здатний доставляти боєзаряди на міжконтинентальні відстані та представлений у двох варіантах: стаціонарному (шахтному) та мобільному.

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У матеріалі зазначається, що основою "Ярса" є модернізована ракета від комплексу "Тополь-М", оснащена бойовими блоками, що розділяються.

За словами джерела:

"головна частина ракети містить від 3 до 6 індивідуально розташованих ядерних блоків", кожен з яких має "потужність близько 500 кілотонн".

Головною метою комплексу, за даними РБК-Україна, є прорив систем протиракетної оборони. Ракета здатна змінювати траєкторію польоту, а її бойові блоки рухаються незалежно один від одного.

Основні характеристики

  • дальність польоту — до 12 000 км;
  • здатність мобільних пускових установок змінювати позиції, що ускладнює їх виявлення;
  • швидкість — понад 20 Махів на заключному етапі польоту;
  • використання хибних цілей та складної траєкторії для подолання ПРО.
Що відомо про ракету РС-24 'Ярс' і чим вона небезпечна: ЗМІ розкрили подробиці
РС-24 "Ярс" / Інфографіка: Главред

На завершення, видання зауважує, що хоча зазначені характеристики виглядають загрозливо, вони можуть бути частиною інформаційної кампанії та "нести в собі елементи російської військової пропаганди".

Погрози удару Орєшніком по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Росія тимчасово обмежила авіапростір над полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області, де зазвичай проводять випробування ракети типу Орєшнік. Це може свідчити про підготовку до чергового удару по території України, зазначив військовий аналітик Денис Попович 12 травня.

Втім, колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун переконаний, що реальна атака Києва цією ракетою малоймовірна. За його словами, подібні погрози орієнтовані радше на внутрішню російську аудиторію та іноземних гостей у Москві з метою справити враження та посіяти страх.

За словами полковника запасу ЗСУ, військового експерта Олега Жданова, заяви Росії про можливий запуск Орєшніка мають на меті насамперед психологічний тиск — залякати Україну й змусити утриматись від атак на територію РФ.

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Що відомо про РБК-Україна?

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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