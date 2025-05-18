Чому не можна носити брудний одяг 19 травня: яке свято і день ангела

Серед загальноприйнятих християнських заборон - завтра слід уникати сварок і конфліктів, негативних, заздрісних думок і ліні.

https://glavred.net/holidays/pochemu-nelzya-nosit-gryaznuyu-odezhdu-19-maya-kakoy-prazdnik-i-den-angela-10665755.html Посилання скопійоване

19 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 19 травня

Народні прикмети 19 травня

Що не можна робити 19 травня

За новим церковним календарем 19 травня вшановуємо священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна - єпископа Готського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 19 травня

Святий Патрикій жив у I столітті і був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усіх трьох було усічено мечем близько 100-го року.

відео дня

Святий Партеній жив у III столітті і походив із Вірменії. Партеній служив у Римі в палаці правителя Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не ховався і вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються в місті Жовква у Львівській області.

Преподобний Іоанн жив у VIII столітті і походив із території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер 790 року. Його мощі доставили в кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.

Народні прикмети 19 травня

У народному календарі на цей день такі прикмети:

теплий сонячний день обіцяє спекотне літо;

якщо вранці туман, не слід очікувати дощів найближчим часом;

дощ цього дня пророкує посушливий червень;

роса вранці - гарна прикмета, до багатого врожаю;

ворони у дворі - до поганих новин.

Що не можна робити 19 травня

Серед загальноприйнятих християнських заборон - завтра слід уникати сварок і конфліктів, негативних, заздрісних думок і ліні. У народі вірили, що цього дня не варто йти на риболовлю і носити брудний одяг.

Іменини та день ангела

За новоюліанським календарем 19 травня іменини святкує Іван. Ім'я Іван походить з івриту і означає "Божа милість" або "подарунок Бога".

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред