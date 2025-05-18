Чому не можна носити брудний одяг 19 травня: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 19 травня
- Народні прикмети 19 травня
- Що не можна робити 19 травня
За новим церковним календарем 19 травня вшановуємо священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна - єпископа Готського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 19 травня
Святий Патрикій жив у I столітті і був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усіх трьох було усічено мечем близько 100-го року.
Святий Партеній жив у III столітті і походив із Вірменії. Партеній служив у Римі в палаці правителя Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не ховався і вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються в місті Жовква у Львівській області.
Преподобний Іоанн жив у VIII столітті і походив із території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер 790 року. Його мощі доставили в кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.
Народні прикмети 19 травня
У народному календарі на цей день такі прикмети:
- теплий сонячний день обіцяє спекотне літо;
- якщо вранці туман, не слід очікувати дощів найближчим часом;
- дощ цього дня пророкує посушливий червень;
- роса вранці - гарна прикмета, до багатого врожаю;
- ворони у дворі - до поганих новин.
Що не можна робити 19 травня
Серед загальноприйнятих християнських заборон - завтра слід уникати сварок і конфліктів, негативних, заздрісних думок і ліні. У народі вірили, що цього дня не варто йти на риболовлю і носити брудний одяг.
Іменини та день ангела
За новоюліанським календарем 19 травня іменини святкує Іван. Ім'я Іван походить з івриту і означає "Божа милість" або "подарунок Бога".
Вас також зацікавить:
- Без чого не можна йти на кладовище: мольфар назвав основне правило поминальних днів
- У які дні перед Великоднем потрібно прибирати на кладовищі: відповідь єпископа
- Чи треба залишати паски, яйця та цукерки на могилах померлих: священник пояснив
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред