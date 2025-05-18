Італія передасть сотні бронетранспортерів Україні: аналітики оцінили технічний стан

Українські підрозділи вже мають досвід експлуатації бронетранспортерів італійського виробництва.

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Експерти оцінюють технічний стан VCC-2 Camilino / Колаж: Главред, фото: Главред, Національна поліція України

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Італія передає Україні 400 бронетранспортерів VCC-2 Camilino

Який стан техніки та як українські підрозділи використовують VCC-2 Camilino

До 11-го оборонного пакету допомоги Україні Італія включила близько 400 гусеничних бронетранспортерів VCC-2 Camilino. Експерти Defence Express проаналізували технічний стан цих машин і наявний досвід їх використання в українських підрозділах.

"VCC-2 Camilino — це модернізована італійська версія американського M113A1, яка отримала посилене бронювання та відкриту башту", — пояснюють фахівці. відео дня

За відкритими джерелами, Італія могла оновити до цієї версії до 1200 машин, але вони вже давно зняті з озброєння. Останні зразки були виведені з експлуатації ще чотири роки тому.

Фахівці застерігають, що не всі передані машини будуть у повністю робочому стані — частина техніки може потребувати капітального ремонту або буде використана як джерело запчастин.

Водночас, українські захисники вже мають досвід роботи з цими машинами. У 2024 році бронетранспортери VCC-2 Camilino вже були помічені на озброєнні Національної поліції. Крім того, Сили оборони України мають у своєму розпорядженні велику кількість бронетехніки серії M113 різних модифікацій.

"Тому у залишку після цього в країні на зберіганні залишалося близько 478 машин, якщо брати верхній показник у 1200. Тож виходить, що Італія фактично передає нам всі VCC-2 Camilino, які залишалися у неї на зберіганні", — повідомили військові аналітики.

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Як повідомляв Главред, міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік повідомив, що Осло дотримується графіка передачі винищувачів F-16 Україні, а поставки мають завершитися до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося про обговорення введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих" щодо розміщення військового контингенту в Україні.

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