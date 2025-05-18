Трамп може "зіскочити": несподіваний прогноз санкційного "удару" по РФ

Є підстави очікувати жорстких дій щодо Росії з боку Європи, вважає Олександр Палій.

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Олександр Палій спрогнозував імовірний сценарій тиску на Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Важливе із заяв Палія:

США та ЄС не задоволені результатами переговорів

Проти РФ можуть ввести нові санкції

Політичний аналітик, історик Олександр Палій заявив про те, що ні президент США Дональд Трамп, ні європейські лідери не будуть задоволені результатами переговорів у Стамбулі.

"Звісно, ні Трамп, ні Європа не будуть задоволеними такими результатами. Трамп дуже хоче зупинити війну і бути головним миротворцем. Якщо цього немає, то Трамп не отримає і політичних бонусів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав - раніше Росію попереджали, що якщо не запрацює 30-денне перемир'я, проти неї введуть санкції: "Чи спробує Трамп зіскочити з цієї теми - ми скоро побачимо".

/ Главред

Водночас він також прокоментував імовірність введення Європою нових санкцій проти країни-агресора РФ.

"Думаю, що Європа таки запровадить санкції, і ці погрози будуть реалізовані. Є всі підстави очікувати жорстких дій щодо Росії з боку Європи, тому що щодо цього є консенсус крупних європейських держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі, Іспанії, Італії. Є спільна чітка позиція – Росію слід примусити до миру", - додав Палій.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, США та Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроект про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня.

Раніше повідомлялося про те, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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