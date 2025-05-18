Трамп може "зіскочити": несподіваний прогноз санкційного "удару" по РФ

Важливе із заяв Палія:
- США та ЄС не задоволені результатами переговорів
- Проти РФ можуть ввести нові санкції
Політичний аналітик, історик Олександр Палій заявив про те, що ні президент США Дональд Трамп, ні європейські лідери не будуть задоволені результатами переговорів у Стамбулі.
"Звісно, ні Трамп, ні Європа не будуть задоволеними такими результатами. Трамп дуже хоче зупинити війну і бути головним миротворцем. Якщо цього немає, то Трамп не отримає і політичних бонусів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт нагадав - раніше Росію попереджали, що якщо не запрацює 30-денне перемир'я, проти неї введуть санкції: "Чи спробує Трамп зіскочити з цієї теми - ми скоро побачимо".
Водночас він також прокоментував імовірність введення Європою нових санкцій проти країни-агресора РФ.
"Думаю, що Європа таки запровадить санкції, і ці погрози будуть реалізовані. Є всі підстави очікувати жорстких дій щодо Росії з боку Європи, тому що щодо цього є консенсус крупних європейських держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі, Іспанії, Італії. Є спільна чітка позиція – Росію слід примусити до миру", - додав Палій.
Санкції проти Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, США та Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроект про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами.
Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня.
Раніше повідомлялося про те, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.
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Хто такий Олександр Палій
Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.
Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.
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