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"Подивіться, яке тіло!": у мережі спливло відверте відео 18-річного Коліна Фаррелла в стрінгах

20 січня 2023, 18:16
Ірландська зірка виступав напівоголеним перед тисячами глядачів.
Колін Фаррелл
Колін Фаррелл в юності знімався напівоголеним в рекламі / imdb.com

Ірландський актор Колін Фаррелл багато разів визнавався іменитими виданнями одним з найкрасивіших чоловіків. Фільми (Олександр, Лобстер, Джентльмени, Залягти на дно в Брюгге та ін.) з його участю дуже різнопланові - від драм до чорних комедій, і скрізь він знаходить свій неповторний образ.

Однак акторство прийшло в його життя випадково: він був складним підлітком, постійно брав участь в бійках та п'яних вечірках, а в 17 років він навіть був змушений тікати з країни через те, що побився зі своїм шкільним учителем. У 18, після повернення в Ірландію, він пішов в акторську школу за наполяганням товариша - саме з цього моменту його неприборкана натура знайшла притулок в акторстві.

Його першим фільмом стала драма Зникнення Фінбара (1996), однак Фаррелла навіть не було вказано в титрах. Першою помітною появою на кіноекранах був фільм Зона військових дій (1999). Досвід гри на сцені Колін також отримував, активно знімаючись в рекламі. Один з роликів юного актора потрапив в мережу і чимало потішив громадськість.

Фаррелл виступав в якості чоловіка-моделі на денному шоу на ірландському каналі RTE в яскраво-червоних стрінгах - молодий чоловік до величезного задоволення присутніх в студії дам похвалився своїм напівоголеним тілом.

Відео датується 1994 роком (Фарреллу тоді було 18 років). Його оприлюднив Грег Моллой, архіваріус телебачення, який займається оцифруванням матеріалу на касетах, повідомляє видання Dlisted.

Раніше скандальний 45-річний американський репер Каньє Уест потайки від громадськості знову одружився: обраницею стала дівчина - точна копія Кім Кардашьян.

Також стало відомо, що у Брітні Спірс стався маніакальний напад у ресторані в Лос-Анджелесі, через який її чоловік Сем Асгарі покинув заклад.

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