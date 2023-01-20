"Подивіться, яке тіло!": у мережі спливло відверте відео 18-річного Коліна Фаррелла в стрінгах

Ірландська зірка виступав напівоголеним перед тисячами глядачів.

Колін Фаррелл в юності знімався напівоголеним в рекламі / imdb.com

Ірландський актор Колін Фаррелл багато разів визнавався іменитими виданнями одним з найкрасивіших чоловіків. Фільми (Олександр, Лобстер, Джентльмени, Залягти на дно в Брюгге та ін.) з його участю дуже різнопланові - від драм до чорних комедій, і скрізь він знаходить свій неповторний образ.

Однак акторство прийшло в його життя випадково: він був складним підлітком, постійно брав участь в бійках та п'яних вечірках, а в 17 років він навіть був змушений тікати з країни через те, що побився зі своїм шкільним учителем. У 18, після повернення в Ірландію, він пішов в акторську школу за наполяганням товариша - саме з цього моменту його неприборкана натура знайшла притулок в акторстві.

Його першим фільмом стала драма Зникнення Фінбара (1996), однак Фаррелла навіть не було вказано в титрах. Першою помітною появою на кіноекранах був фільм Зона військових дій (1999). Досвід гри на сцені Колін також отримував, активно знімаючись в рекламі. Один з роликів юного актора потрапив в мережу і чимало потішив громадськість.

Фаррелл виступав в якості чоловіка-моделі на денному шоу на ірландському каналі RTE в яскраво-червоних стрінгах - молодий чоловік до величезного задоволення присутніх в студії дам похвалився своїм напівоголеним тілом.

Відео датується 1994 роком (Фарреллу тоді було 18 років). Його оприлюднив Грег Моллой, архіваріус телебачення, який займається оцифруванням матеріалу на касетах, повідомляє видання Dlisted.

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