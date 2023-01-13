Репер Каньє Вест таємно знову одружився - ЗМІ

Скандальний 45-річний американський репер Каньє Уест потайки від громадськості знову одружився.

Каньє Вест / скріншот з відео

Скандальний 45-річний американський репер Каньє Вест таємно одружився з колишньою співробітницею свого бренду Yeezy-архітектурним дизайнером Б'янкою Цензорі. Про це повідомляє американський таблоїд TMZ.

Журналісти повідомляють, що у Веста і Б'янки нещодавно була якась весільна церемонія. Однак поки їх свідоцтва про шлюб ніхто не бачив.

"Однак він поводиться з нею як з дружиною. На цьому тижні, коли він і Бьянка прибули в Waldorf Astoria в Бев-Хіллз, на Ye було обручку, і нам сказали, що кільце символізує його прихильність їй після церемонії", – кажуть журналісти.

До слова, в грудні минулого року Каньє випустив нову пісню під назвою "Censori Overload" – данина поваги своїй новій коханій. Хоча текст не те, що безпосередньо пов'язує його з нею, все ж є деякі можливі підказки щодо того, чому він хотів провести швидку весільну церемонію.

Нагадаємо, раніше репер і дизайнер Каньє Вест в інтерв'ю для подкасту Revolt репер зазначив, що свій авторитет, незважаючи на чутки і плітки про нього, він заслужив. І порівняв себе з російським диктатором Путіним.

"Я як молодий Путін. Я дійшов до цього, коли зрозумів, що культура – це нафта. Культура - це енергія. А я - король культури. Протягом цих 20 років. І так буде ще 2000 років", - впевнено повідомив Вест.

Пізніше сім'я його колишньої дружини Кім Кардашян, підтримала Україну в її боротьбі проти агресії РФ.

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