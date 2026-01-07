Поспішали розлучитися: Ніколь Кідман офіційно знову холостячка

Кідман і Урбан, на заздрість іншим голлівудським шлюбам, примудрилися вирішити всі питання з нагоди розлучення за лічені місяці.

Ніколь Кідман розлучилася з Кітом Урбаном - деталі розставання зірок

Восени 2025 року Ніколь Кідман і Кіт Урбан оголосили про розставання

Три місяці потому пара офіційно розлучилася

У жовтні 2025 року австралійська акторка Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років разом. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею. Не підозрювала про це, схоже, і сама Кідман - за чутками їхній шлюб розпався через нову жінку в житті Урбана.

Незважаючи на це, артисти напрочуд швидко (за мірками знаменитостей) дійшли згоди і розлучилися - за даними Page Six, Ніколь і Кіт офіційно завершили свій шлюб. На це їм знадобилося близько трьох місяців.

Джерела зазначають, що подружжя відмовилося від виплати аліментів одне одному, оскільки щомісячний дохід кожного перевищує 100 тис. доларів. Рухоме і нерухоме майно та інвестиції, нажиті за роки шлюбу, Кідман і Урбан розділять за "згодою сторін".

Що ж стосується їхніх спільних дітей, 17-річної Сандей Роуз і 15-річної Фейт Маргарет, опіку над ними взяла на себе Ніколь Кідман - з нею доньки перебуватимуть 306 днів на рік. Решту часу виділено Кіту Урбану.

Ніколь Кідман розлучилася з Кітом Урбаном - деталі розставання зірок / фото: instagram.com/nicolekidman

