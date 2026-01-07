Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Поспішали розлучитися: Ніколь Кідман офіційно знову холостячка

Анна Підгорна
7 січня 2026, 14:15
61
Кідман і Урбан, на заздрість іншим голлівудським шлюбам, примудрилися вирішити всі питання з нагоди розлучення за лічені місяці.
Ніколь Кідман, Кіт Урбан
Ніколь Кідман розлучилася з Кітом Урбаном - деталі розставання зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Коротко:

  • Восени 2025 року Ніколь Кідман і Кіт Урбан оголосили про розставання
  • Три місяці потому пара офіційно розлучилася

У жовтні 2025 року австралійська акторка Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років разом. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею. Не підозрювала про це, схоже, і сама Кідман - за чутками їхній шлюб розпався через нову жінку в житті Урбана.

Незважаючи на це, артисти напрочуд швидко (за мірками знаменитостей) дійшли згоди і розлучилися - за даними Page Six, Ніколь і Кіт офіційно завершили свій шлюб. На це їм знадобилося близько трьох місяців.

відео дня

Джерела зазначають, що подружжя відмовилося від виплати аліментів одне одному, оскільки щомісячний дохід кожного перевищує 100 тис. доларів. Рухоме і нерухоме майно та інвестиції, нажиті за роки шлюбу, Кідман і Урбан розділять за "згодою сторін".

Що ж стосується їхніх спільних дітей, 17-річної Сандей Роуз і 15-річної Фейт Маргарет, опіку над ними взяла на себе Ніколь Кідман - з нею доньки перебуватимуть 306 днів на рік. Решту часу виділено Кіту Урбану.

Ніколь Кідман, Кіт Урбан
Ніколь Кідман розлучилася з Кітом Урбаном - деталі розставання зірок / фото: instagram.com/nicolekidman

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Анджеліна Джолі залишає Голлівуд. Зірка вирішила пошукати для себе і дітей більш спокійне місце, і вибирає між країнами, які мають символічне значення в її житті.

Також стало відомо, що 69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини - письменницю Розалінд Росс. Колишня пара офіційно підтвердила розрив у пресі.

Читайте також:

Про персону: Ніколь Кідман

Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ніколь Кідман новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:16Синоптик
Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

15:12Новини
На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:10Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21

Останні новини

15:16

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:12

"Не так, як "треба": Мотря зі "Спіймати Кайдаша" зізналася, чи вільне її серце

15:12

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

15:10

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:01

Розкішна Дженніфер Еністон показала свій прес

2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися
14:51

Колись із ним ходили усі гуцули: названо справжній символ сили КарпатВідео

14:45

Морози до -22°C, сніг і хуртовини: на Рівненщині прогнозують небезпечну погоду

14:33

Носило ім'я Леніна 92 роки - яке місто майже століття вшановувало вождя СРСРВідео

14:21

Циклон "ULLI" накрив Житомирщину: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

Реклама
14:19

Дружина аб'юзера Кузі з "Універу" опинилася в лікарні зі зламаним хребтом

14:18

Чому Росія піднімає стратегічну авіацію, але не пускає ракети - розкрито плани Кремля

14:15

Поспішали розлучитися: Ніколь Кідман офіційно знову холостячка

13:57

Про довге прибирання можна забути: який фрукт потрібно ставити в мікрохвильовкуВідео

13:43

Морози до -20: в "Укренерго" розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими

13:33

Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремляВідео

13:26

СБУ розслідує знищення кременчуцького заводу, локацію якого публікував місцевий депутат

13:17

Після приголомшливого успіху: на шанувальників "Служниці" чекає друга частинаВідео

12:59

Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi у поїздах - скільки коштує і як підключитися

12:53

Масштабна пожежа і вибухи: Сили оборони підірвали нафтобазу та склад росіян

12:45

Війна РФ–НАТО може спалахнути раніше: що розкрив секретний документ Німеччини

Реклама
12:23

Мир і гарантії безпеки для Києва: Буданов заявив про "конкретні результати"

12:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: Козлам - помилки, Мавпам - критика

12:06

Чому після прання зникає одна шкарпетка і що з цим робитиВідео

11:56

Радянські підручники й російські фільми: що знайшли в нелегальній школі УПЦ МП

11:52

Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про "святу місію" в УкраїніВідео

11:31

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

11:30

Що можна і не можна говорити під час сварки: експерти розповіли, як не зробити гірше

11:18

Samsung представляє перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB з кольорами нового покоління та новим сміливим дизайном новини компанії

11:12

ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

10:58

Операція із захоплення Мадуро забрала десятки життів: WP розкрило наслідки

10:52

Окупанти рвуться до двох ключових міст України: у ДШВ розкрили план РФ

10:48

"Також із розставаннями": Олена Тополя заговорила про нові відносини

10:43

Коли насправді українці святкували Різдво до 1918 року: історики відповіли

10:33

Усе позаду: у 2026 році удача нарешті посміхнеться 5 знакам зодіаку

10:31

Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії

09:50

В Італії зробили категоричну заяву щодо розгортання військ в Україні

09:39

Гороскоп на завтра 8 січня: Тельцям - грандіозний успіх, Рибам - приємна зустріч

09:25

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

08:59

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

Реклама
08:50

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

08:50

Про що домовилися в Парижі?Погляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

08:21

Як Сили оборони влаштували "спекотні" ночі для РФПогляд

07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

07:29

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти