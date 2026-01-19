Часу даремно не гаяв: ексчоловік Ніколь Кідман з'їхався з коханкою

Коротко:
- Кілька тижнів тому Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися
- За чутками, музикант вже живе з новою партнеркою
На початку січня завершився шлюборозлучний процес між акторкою Ніколь Кідман і кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в близькому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.
Як повідомляє джерело Daily Mail, катастрофу до сімейного вогнища Кідман могла принести 26-річна Карлі Скотт Коллінз - висхідна зірка кантрі. Зараз Урбан нібито навіть з'їхався з нею, що налаштувало його з Ніколь дітей, 17-річну Сандей і 15-річну Фейт, проти нього.
"Я чув, що у Кіта з'явилася інша жінка. Саме тому дівчатка зараз значно ближче до Ніколь. Підлітки зазвичай дуже прив'язані до батьків, тому має бути серйозна причина, чому вони відкрито йдуть троє проти одного", - зазначає інсайдер.
Про персону: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
