"Коханка" Кіта Урбана вперше висловилася про роман з чоловіком Ніколь Кідман

- Кіт Урбан і Ніколь Кідман розлучилися нібито через іншу жінку
- Імовірна пасія артиста прокоментувала останні чутки
Австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан всього кілька тижнів, як неодружений - нещодавно завершився його 19-річний шлюб з акторкою Ніколь Кідман. За чутками, артист вирішив не гаяти часу і вже почав жити з новою коханою, яка нібито зіграла не останню роль у його розлученні з Ніколь.
Предметом обожнювання 58-річного Урбана називають 26-річну співачку Карлі Скотт Коллінз - вони разом їздили в тур, і, схоже, привезли звідти не тільки овації глядачів. Після того, як новина про ймовірний роман з нею і Кітом розлетілася по ЗМІ, Карлі зробила заяву.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала скріншот статті про нібито її співжиття з колишнім чоловіком Ніколь Кідман. Скотт Коллінз рішуче заперечує роман з Кітом Урбаном. "Народ, це абсолютна нісенітниця і неправда", - написала артистка.
Про персону: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
