"Ми не пара": Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення

Артисти опублікували офіційну заяву.

Потап і Настя Каменських — розлучення

Зіркова пара Потап і Настя Каменських офіційно оголосили про своє розставання. За вже сформованою традицією українських знаменитостей, вони опублікували звернення в Instagram.

Потап і Настя зазначили, що почали свій спільний шлях 20 років тому. Згодом творча співпраця переросла в роман, який став одним із найзнаковіших для українського шоу-бізнесу.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. Як не крути, але ми не пара", — написали артисти у зверненні.

Зірки подякували фанатам за підтримку. Вони заявили, що не коментуватимуть причини розставання.

"Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде", — заявили Потап і Настя.

Потап та Настя Каменських — історія кохання

Зустріч пари відбулася 2006 року, коли Потап шукав вокалістку для свого нового проекту. Спочатку артисти відчували один одного неприязнь і постійно конфліктували за лаштунками. Згодом їхня робоча співпраця переросла в роман, який зірки довгий час приховували. У 2014 році Потап офіційно розлучився з дружиною Іриною Горовою, а офіційне підтвердження стосунків із Настею відбулося лише в день їхнього весілля – 23 травня 2019 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

