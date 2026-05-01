"Ми не пара": Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення

Зіркова пара Потап і Настя Каменських офіційно оголосили про своє розставання. За вже сформованою традицією українських знаменитостей, вони опублікували звернення в Instagram.
Потап і Настя зазначили, що почали свій спільний шлях 20 років тому. Згодом творча співпраця переросла в роман, який став одним із найзнаковіших для українського шоу-бізнесу.
"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. Як не крути, але ми не пара", — написали артисти у зверненні.
Зірки подякували фанатам за підтримку. Вони заявили, що не коментуватимуть причини розставання.
"Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде", — заявили Потап і Настя.
Потап та Настя Каменських — історія кохання
Зустріч пари відбулася 2006 року, коли Потап шукав вокалістку для свого нового проекту. Спочатку артисти відчували один одного неприязнь і постійно конфліктували за лаштунками. Згодом їхня робоча співпраця переросла в роман, який зірки довгий час приховували. У 2014 році Потап офіційно розлучився з дружиною Іриною Горовою, а офіційне підтвердження стосунків із Настею відбулося лише в день їхнього весілля – 23 травня 2019 року.
Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
