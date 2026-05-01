Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Весняне загострення": MELOVIN пішов "у всі тяжкі" після розриву з нареченим

Христина Трохимчук
1 травня 2026, 10:59
Співак не відмовляє собі в задоволеннях.
MELOVIN — стосунки
MELOVIN — стосунки / фото: instagram.com, MELOVIN

Ви дізнаєтеся:

  • Що відбувається в особистому житті MELOVIN
  • З ким він зараз зустрічається

Відомий український співак MELOVIN розповів про те, що відбувається в його особистому житті після розриву з нареченим Петром Злотею. Як пояснив артист в інтерв'ю "Радіо Люкс", він не відмовляє собі в побаченнях і нових знайомствах.

MELOVIN вважає, що вже пережив розставання і готовий рухатися далі. Причому він готовий насолоджуватися товариством як дівчат, так і хлопців.

відео дня
Меловін
З ким зустрічається Melovin / фото: t.me/bighousemelovinators

"Весняне загострення. Мені подобається зараз носити окуляри, наприклад, тому що таким чином я можу задивлятися на хлопців і на дівчат і просто насолоджуватися цим", — висловився співак.

Артист розповів, що нещодавно у нього було чарівне побачення, але вирішив не розголошувати подробиць. Знаменитість закликав насолоджуватися моментом, але завжди пам'ятати про захист під час близькості.

Що сталося з будинком Melovin
Melovin — розставання з нареченим / фото: instagram.com, MELOVIN

"У мене було дуже-дуже натхненне побачення. Бажаю вам також мати такі. І якщо ви хочете бути щасливою людиною, не обмежуйте себе", — закликав MELOVIN.

MELOVIN — особисте життя

У листопаді 2025 року співак Melovin заручився з військовим парамедиком Петром Злотею, який зробив йому пропозицію на Майдані Незалежності. Незважаючи на ідилію в соцмережах, 14 лютого 2026 року артист оголосив про розрив заручин.

MELOVIN
MELOVIN / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Вас може зацікавити:

Про особу: Меловін

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997 р., Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Melovin новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
12:00Інтерв'ю
11:43Війна
10:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти