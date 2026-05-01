"Весняне загострення": MELOVIN пішов "у всі тяжкі" після розриву з нареченим

Співак не відмовляє собі в задоволеннях.

MELOVIN — стосунки

Відомий український співак MELOVIN розповів про те, що відбувається в його особистому житті після розриву з нареченим Петром Злотею. Як пояснив артист в інтерв'ю "Радіо Люкс", він не відмовляє собі в побаченнях і нових знайомствах.

MELOVIN вважає, що вже пережив розставання і готовий рухатися далі. Причому він готовий насолоджуватися товариством як дівчат, так і хлопців.

З ким зустрічається Melovin

"Весняне загострення. Мені подобається зараз носити окуляри, наприклад, тому що таким чином я можу задивлятися на хлопців і на дівчат і просто насолоджуватися цим", — висловився співак.

Артист розповів, що нещодавно у нього було чарівне побачення, але вирішив не розголошувати подробиць. Знаменитість закликав насолоджуватися моментом, але завжди пам'ятати про захист під час близькості.

Melovin — розставання з нареченим

"У мене було дуже-дуже натхненне побачення. Бажаю вам також мати такі. І якщо ви хочете бути щасливою людиною, не обмежуйте себе", — закликав MELOVIN.

MELOVIN — особисте життя

У листопаді 2025 року співак Melovin заручився з військовим парамедиком Петром Злотею, який зробив йому пропозицію на Майдані Незалежності. Незважаючи на ідилію в соцмережах, 14 лютого 2026 року артист оголосив про розрив заручин.

MELOVIN

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997 р., Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

