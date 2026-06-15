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Потужний обстріл України: чи зустрінеться Путін із Зеленським і як відреагував Китай

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2026, 17:00
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Російські окупанти атакували Київ, Дніпро, Харків та інші міста. В результаті атаки було пошкоджено Києво-Печерську лавру.
напад на Україну
Наслідки нападу на Україну 15 червня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Україна отримала ракети для ППО
  • 15 червня РФ атакувала Україну ракетами та дронами
  • Китай відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Російські окупанти 15 червня атакували Україну великою кількістю ракет і дронів. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

Скільки ракет і дронів атакували Україну

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що загалом ворог застосував 70 ракет:

відео дня
  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон",
  • 34 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400",
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К.

Також Україну атакували 611 дронів різних типів:

  • Shahed,
  • Гербера,
  • Італмас,
  • баражуючий боєприпас "Бандероль",
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Нашим захисникам вдалося збити або придушити 50 ракет і 582 дрони. Однак ворожі влучання були зафіксовані в 42 локаціях. Також у 12 локаціях впали уламки дронів.

Потужний обстріл України: чи зустрінеться Путін із Зеленським і як відреагував Китай
Російські ракети, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Україна отримала ракети для ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери продовжують передавати Україні ракети для ППО, повідомляє Новини Live. Однак Україна має працювати над поповненням запасів після використання цих ракет.

"У нас був пакет ракет Patriot, нещодавно його доставили в Україну. Зараз, після того як ми використали ракети, можна про це говорити. Цього вистачило, щоб збивати балістичні ракети, але не всі дрони були збиті", — сказав президент.

Потужний обстріл України: чи зустрінеться Путін із Зеленським і як відреагував Китай
Patriot / Інфографіка: Главред

Балістичні ракети залишаються проблемою для України

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що балістичні ракети є проблемою для української ППО. З 34 ракет "Іскандер" було збито лише 15.

За його словами, цей масований обстріл за характером і специфікою схожий на атаку 2 червня.

"Цей обстріл схожий на обстріл 2 червня. Треба було змінити деякі цифри. Відрізняється тим, що не було крилатих ракет "Калібр", але замість них були крилаті ракети "Іскандер-К", — зазначив Ігнат.

Потужний обстріл України: чи зустрінеться Путін із Зеленським і як відреагував Китай
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Зеленський різко висловився про Путіна після атаки на Україну

Журналісти запитали у президента України Володимира Зеленського, що б він сказав російському диктатору Володимиру Путіну. У свою чергу Зеленський натякнув на те, що Київ уже готує відповідь на атаку, повідомляє "Новини.Live".

"А ми ще скажемо. Ви побачите", — лаконічно відповів президент.

Зеленський вважає, що Путін навмисно завдав удару по Україні після дня народження американського президента Дональда Трампа. Окупанти кілька днів збирали ракети та дрони, щоб застосувати одразу якомога більше повітряних цілей одночасно.

"Я вважаю, що він розраховував, що спочатку буде вітати президента Сполучених Штатів Америки, щоб йому не довелося виправдовуватися. Безумовно, якби була масована атака (раніше — ред.), команда президента і він сам підняли б це питання. Путін, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента США і після цього абсолютно цинічно завдав масованого удару по Україні", — сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Зеленський запропонував організувати зустріч із російським диктатором на полях саміту G7 у Франції, повідомляє The Guardian.

Україна хотіла обговорити з РФ можливі шляхи завершення війни, але в Кремлі ще раз відмовилися від діалогу.

"Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, тому що там будуть Дональд Трамп і Емманюель Макрон, тобто Європа плюс Америка. Це, на мою думку, дуже хороша можливість зустрітися всім разом ... Європа і Сполучені Штати були згодні, а Росія вкотре продемонструвала, що… вони не готові до розмови", — додав глава держави.

Заява Міноборони РФ

Російські окупанти зробили цинічну заяву, в якій збрехали про атаку на Україну. У Міноборони РФ стверджують, що удари по Києву стали "відповіддю на терористичні акти з боку України". При цьому там не уточнили, про які саме "теракти" йдеться.

У російському відомстві додали, що удари були завдані "високоточним озброєнням по об'єктах оборонно-промислового комплексу", а також по "військових аеродромах і територіальних центрах комплектування".

"Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено", — йдеться в повідомленні.

  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram

РФ завдала удару по Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України стверджує, що Росія завдала удару по Києво-Печерській лаврі безпілотником "Герань-2", який є російською версією іранського дрона "Шахед".

Удар стався о 1:50 15 червня 2026 року. Співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона. Також було встановлено, що його комплектуючі виготовлені на території РФ в Алабузі.

В результаті "прильоту" пошкоджено дах, куполи, стіни, скління собору. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Військовий злочин".

  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Реакція Китаю на удар РФ по Лаврі

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Китай підтримує мирні переговори та закликав усі сторони створити умови для політичного врегулювання конфлікту, пише Укрінформ.

"У питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою ... Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", — сказав Лінь.

Яка мета атак РФ у столиці — думка експерта

Як повідомляв Главред, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24 підкреслив, що пошкодження системи водопостачання може стати однією з головних загроз для Києва в літній період. За його словами, існує ризик цілеспрямованих атак на інфраструктуру водопостачання столиці.

"Ворог намагатиметься залишити Київ без води, і до цього потрібно готуватися кожному киянину. Якщо у випадку зі світлом переважно всі вже мають EcoFlow та подібні зарядні станції, то в інших випадках потрібно ретельно готуватися", — попередив він.

Ігнатьєв радить без паніки сформувати мінімальний запас води на кілька днів. За його словами, необхідно мати приблизно 2 літри питної води на одну людину на добу і 3-4 літри технічної.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну та транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Повітряні сили в цьому складі були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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