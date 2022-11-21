Молода дружина Сергія Тігіпка похвалилася соковитим бюстом в прозорому корсеті

Алла Зіневич показала талію і бюст в прозорому корсеті / instagram.com/alla_zinevych_

Третя дружина 62-річного українського підприємця і політичного діяча Сергія Тігіпка Алла Зіневич вже почала підготовку до Нового року. І, як будь-яка красива жінка, особливу увагу вона приділила святковому вбранню.

Його 38-річна Зіневич продумала до дрібниць - залишилося підібрати тільки зачіску і аксесуари. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася роликом, в якому розкрила секрет свого святкового образу.

Як справжній новорічний подарунок, де під обгорткою таїться неймовірний сюрприз, дружина Тігіпка спершу постала в молочно-білому приталеному брючному костюмі. Але коли вона розстебнула гудзик, під піджаком виявилося дещо дуже особливе.

В якості головного акценту в своєму новорічному вбранні Зіневич обрала прозорий білий корсет, прикрашений блискучими кристалами і бісером. Бюст і талія жінки виглядали в такому образі спокусливо і пікантно.

Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна побалувала шанувальників гарячими фото в корсеті і шкірі. Артистка приймала звабливі пози, щоб привернути увагу.

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