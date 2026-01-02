"Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення

Співак іде зі сцени.

https://glavred.net/starnews/ya-zakanchivayu-kareru-melovin-obyavil-o-vazhnom-reshenii-10728911.html Посилання скопійоване

Melovin закінчує кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Ви дізнаєтеся:

Melovin йде зі сцени

Коли він це зробить

Відомий український співак Melovin несподівано оголосив про закінчення кар'єри. Пост про своє рішення артист опублікував в Instagram.

Melovin розповів, що 2026 рік стане останнім у його активній творчій діяльності. Він планує завершити тур і поспілкуватися в його межах із шанувальниками, а після цього має намір приділяти більше уваги собі та батькам.

відео дня

Melovin з коханим / фото: instagram.com, Melovin

Співак заявив, що вдячний досвіду, який йому подарувала кар'єра в шоу-бізнесі, однак настав час рухатися далі та прислухатися до власних бажань.

"Я завершую кар'єру у 2027 році. Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування - все це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не тільки час. Змінююся і я", - написав Melovin.

Melovin йде зі сцени / Скриншот YouTube

Він також привідкрив свої плани на майбутнє - співак хоче більше часу проводити з сім'єю і коханою людиною.

"Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності "онлайн". Це не про втечу і не про точку. Це про чесність із собою. Я зрозумів, що не можна жити в тому самому ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза - іноді єдиний спосіб повернути сенс", - зізнався артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що фіналістку романтичного реаліті "Холостяк" Анастасію Половинкину запідозрили в новому романі після її невдачі у фіналі шоу. В Instagram з'явилися кадри її поцілунку з іншим чоловіком.

Також відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі з дітьми наважилася покинути Голлівуд. Як повідомляється, зірка планує зробити своєю основною резиденцією Камбоджу, але при цьому часто буватиме у Франції та Африці.

Вас може зацікавити:

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Мєловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред