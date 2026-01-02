Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення

Христина Трохимчук
2 січня 2026, 16:00
88
Співак іде зі сцени.
Melovin закінчує кар'єру
Melovin закінчує кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Ви дізнаєтеся:

  • Melovin йде зі сцени
  • Коли він це зробить

Відомий український співак Melovin несподівано оголосив про закінчення кар'єри. Пост про своє рішення артист опублікував в Instagram.

Melovin розповів, що 2026 рік стане останнім у його активній творчій діяльності. Він планує завершити тур і поспілкуватися в його межах із шанувальниками, а після цього має намір приділяти більше уваги собі та батькам.

відео дня
Melovin з коханим
Melovin з коханим / фото: instagram.com, Melovin

Співак заявив, що вдячний досвіду, який йому подарувала кар'єра в шоу-бізнесі, однак настав час рухатися далі та прислухатися до власних бажань.

"Я завершую кар'єру у 2027 році. Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування - все це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не тільки час. Змінююся і я", - написав Melovin.

Melovin
Melovin йде зі сцени / Скриншот YouTube

Він також привідкрив свої плани на майбутнє - співак хоче більше часу проводити з сім'єю і коханою людиною.

"Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності "онлайн". Це не про втечу і не про точку. Це про чесність із собою. Я зрозумів, що не можна жити в тому самому ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза - іноді єдиний спосіб повернути сенс", - зізнався артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що фіналістку романтичного реаліті "Холостяк" Анастасію Половинкину запідозрили в новому романі після її невдачі у фіналі шоу. В Instagram з'явилися кадри її поцілунку з іншим чоловіком.

Також відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі з дітьми наважилася покинути Голлівуд. Як повідомляється, зірка планує зробити своєю основною резиденцією Камбоджу, але при цьому часто буватиме у Франції та Африці.

Вас може зацікавити:

Про персону: Меловін

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Мєловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Melovin новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вся валюта в Україні різко злетіла після падіння: новий курс на 5 січня

Вся валюта в Україні різко злетіла після падіння: новий курс на 5 січня

16:48Економіка
"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

15:58Україна
Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

15:57Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 2 січня

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Останні новини

16:34

Світло може повернутися не всім одразу: експерт озвучив реальний прогноз

16:00

"Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення

15:58

"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

15:58

Можуть навіть нашкодити здоров'ю: які речі не слід купувати у секонд-хенді

15:57

Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
15:35

Чотирьом знакам зодіаку січень подарує шанс на мільйон: хто купатиметься в удачі

15:33

Любить темряву і був на волосок від смерті: що відомо про нового главу ОП

15:23

Головна загроза у 2026 році: Ігнат попередив про нову небезпечну тактику РФ

14:58

Рис вийде набагато смачнішим: секретний спосіб приготування

Реклама
14:52

Журналіст розкритикував ідею Кабміну дозволити продаж ліків на АЗС

14:47

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалихФото

14:22

Комік Марк Куцевалов став пекарем інклюзивної пекарні в шоу "Місія впоратися"Відео

14:21

Чи реально перезакріпити номер з мотоцикла за авто: в МВС розставив крапки над "і"

14:02

Фіналістку "Холостяка" зафільмували в поцілунку з відомим співаком - хто це був

13:57

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

13:57

Українцям нагадали про простий спосіб зробити взуття не слизьким взимку

13:47

Наталка Денисенко поділилася інтимним і розтанула в обіймах нового обранця

13:42

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

12:55

Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу

12:39

Не лише "борулька": як правильно сказати українською "сосулька"Відео

Реклама
12:38

Анджеліна Джолі залишає Голлівуд - подробиці

12:19

Скільки пального витрачається на прогрів авто взимку: неочікувані цифри

12:19

В Україні почали приймати заявки на виплату "дитячих" 50 тисяч гривень - деталі

11:58

"Поки в теплі побухаємо": Марічка Падалко висловилася про заброньованих чоловіків

11:35

Чи можна приходити до храму без хустки і не в спідниці - чесна відповідь священникаВідео

11:27

Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

11:25

Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців

11:03

РФ готує масштабну провокацію з жертвами, щоб зірвати мирні переговори

10:42

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

10:36

Забудьте про "яблоко от яблони недалеко падает": українські варіанти відомої фразиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Щурам - суперечки, Кроликам - страх

10:24

Золота карета та монети: чому скарби Івана Мазепи не можуть знайти уже 300 років

10:21

Надін "у прольоті": Тараса Цимбалюка підловили на відпочинку з іншою дівчиною

09:40

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

09:37

Європа мовчить: експерт пояснив позицію Заходу щодо "атаки" на резиденцію Путіна

09:26

Наймасованіша атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та ТЦ, деталіФото

08:58

Коли Трамп почне адекватно реагувати на брехню ПутінаПогляд

08:56

Хочуть просунутися у бік міста: росіяни активно штурмують один напрямок

08:44

Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - вигідна угода, Водоліям - суперечки

08:13

Вступ до НАТО Україні не світить: в Словаччині вийшли з зухвалою заявою

Реклама
08:04

Цілями могли стати два НПЗ: Самарську область РФ трусило від вибухівВідео

07:03

План Трампа не спрацює: генерал назвав єдину умову закінчення війни

06:33

Чого чекати від 2026 року?Погляд

05:50

Переможниця "Мастер Шеф" з'явилась у військовій формі - що вона повідомила

05:09

Звичайні люди не могли таке купити: які продукти в СРСР були доступні лише "обраним"Відео

04:22

Як підігріти їжу, коли немає світла за 5 хвилин: маленька хитрість з ситом

03:34

Не "права" і не "прицеп" - як правильно українською говорити про авто

02:30

Сенсація з NASA: життя несподівано вижило там, де йому не залишили жодного шансу

01:11

Пролунали вибухи, виникли пожежі: Росія атакувала Запоріжжя, що відомоФотоВідео

00:08

Аеропорти на паузі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Москві, деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти