Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

Ви дізнаєтеся:
- Співак MELOVIN виклав нові фото з нареченим
- Як відреагували шанувальники співака
Український співак MELOVIN, який нещодавно отримав пропозицію руки та серця від свого партнера, інструктора та парамедика Збройних Сил України Петра Злоті, виклав нові фото з нареченим. В Instagram знаменитість поділився тим, як минув його листопад.
На знімках співак і його обранець позували в обіймах. Пара не соромилася проявляти свої почуття - наречений артиста ніжно цілував коханого в щоку. MELOVIN виглядав щасливим і усміхненим. Але справжньою зіркою цієї спонтанної фотосесії в ліфті стало взуття співака у вигляді вовчих лап із кігтями.
Шанувальники виконавця з радістю відреагували на нові знімки з майбутнім чоловіком. Вони оцінили ніжні прояви почуттів пари, а також смак артиста у виборі незвичайного взуття.
"Я не можу, яка мила і просто сповнена щастя карусель. Хлопці такі милі, любові вам і взаєморозуміння. І ці тапульки, є історичне фото з міту, де Мел в цих підкрадулях"
"Знаєте, єдине, що приємно дивитися в ці страшні часи (коли гинуть люди і руйнуються будинки), це коли люди щасливі, і не важливо, чи це два чоловіки, чи дві жінки, чи чоловік і жінка. Любов перемагає темряву"
"Кохання буває різним і воно прекрасне у всіх його проявах"
MELOVIN - особисте життя
Український співак MELOVIN 23 листопада несподівано оголосив про заручини з військовослужбовцем Петром Злотєю, вперше опублікувавши фото свого обранця. Публічну пропозицію було зроблено в центрі Києва на Майдані Незалежності, де партнер артиста, вдягнений у військову форму, став на коліно з обручкою і букетом троянд. Співак відповів згодою.
Про персону: Меловін
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Мєловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
