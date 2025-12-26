Рус
"У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

Віталій Кірсанов
26 грудня 2025, 18:53
957
Бойфренд артиста надарував йому домашню тварину.
Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом
Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Ви дізнаєтеся:

  • Як назвали той-пуделя
  • Що написали підписники

Коханий українського співака Melovin - український бойовий медик і блогер Петро Злотя - подарував артисту собаку на прізвисько Мірра. Про це повідомляють 26 грудня на сторінці співака в Instagram.

"У нас поповнення. На Різдво Мел отримав той-пуделя на ім'я Мірра. Накидайте малой лайків", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Підписники залишили численні коментарі: "Вона прекрасна", "Вітаю, стільки тепла і любові в кожному кадрі", "Манюнічка чудова", "Дуже мило, ви такі щасливі".

'У нас поповнення': Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом
Фото: instagram.com/melovin_official

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Марія Бурмака відверто розповіла про своє особисте життя. Як стверджує артистка в інтерв'ю, шанувальники можуть і не дочекатися її весілля. Марія зізналася, що не хоче афішувати свої стосунки, але в неї є коханий чоловік.

Також відома українська акторка Наталка Денисенко на Різдво вирушила до Чернігова, щоб провести час із сім'єю. Актриса поділилася, що перебувала недалеко від епіцентру атаки РФ і чула вибухи. Вона також повідомила, що внаслідок обстрілу постраждало багато людей.

Про персону: Меловін

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

