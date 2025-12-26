'У нас поповнення': Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

Ви дізнаєтеся:
- Як назвали той-пуделя
- Що написали підписники
Коханий українського співака Melovin - український бойовий медик і блогер Петро Злотя - подарував артисту собаку на прізвисько Мірра. Про це повідомляють 26 грудня на сторінці співака в Instagram.
"У нас поповнення. На Різдво Мел отримав той-пуделя на ім'я Мірра. Накидайте малой лайків", - ідеться в повідомленні.відео дня
Підписники залишили численні коментарі: "Вона прекрасна", "Вітаю, стільки тепла і любові в кожному кадрі", "Манюнічка чудова", "Дуже мило, ви такі щасливі".
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Марія Бурмака відверто розповіла про своє особисте життя. Як стверджує артистка в інтерв'ю, шанувальники можуть і не дочекатися її весілля. Марія зізналася, що не хоче афішувати свої стосунки, але в неї є коханий чоловік.
Також відома українська акторка Наталка Денисенко на Різдво вирушила до Чернігова, щоб провести час із сім'єю. Актриса поділилася, що перебувала недалеко від епіцентру атаки РФ і чула вибухи. Вона також повідомила, що внаслідок обстрілу постраждало багато людей.
Про персону: Меловін
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
