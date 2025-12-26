'У нас поповнення': Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

Бойфренд артиста надарував йому домашню тварину.

Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Ви дізнаєтеся:

Як назвали той-пуделя

Що написали підписники

Коханий українського співака Melovin - український бойовий медик і блогер Петро Злотя - подарував артисту собаку на прізвисько Мірра. Про це повідомляють 26 грудня на сторінці співака в Instagram.

"У нас поповнення. На Різдво Мел отримав той-пуделя на ім'я Мірра. Накидайте малой лайків", - ідеться в повідомленні. відео дня

Підписники залишили численні коментарі: "Вона прекрасна", "Вітаю, стільки тепла і любові в кожному кадрі", "Манюнічка чудова", "Дуже мило, ви такі щасливі".

Фото: instagram.com/melovin_official

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

