Каньє Вест вставив суцільні зуби за 850 тисяч доларів: як це виглядає

Скандальний 46-річний американський репер Каньє Вест шокував своїм перетворенням.
Так, днями, у своїй історії в Instagram він продемонстрував нові металеві зубні протези, які коштують кругленьку суму в 850 000 доларів, пише Page Six.
У другому пості Вест порівняв свій новий образ з лиходієм Джеймса Бонда Щелепою, у якого був металевий рот.
Лиходій з'явився у фільмах "Шпигун, який мене любив" 1977 року та "Місячний гонщик" 1979 року.
Зуби Веста були повністю видалені і замінені титановими протезами, виготовленими на замовлення, самопроголошеним "батьком алмазної стоматології" доктором Томасом Коннеллі та стоматологом-косметологом Наокі Хаясі.
Однак Коннеллі заперечував, що природні зуби артиста були видалені: "Зуби йому не видаляли. Він все ще має повний зубний ряд. Він здоровий і щасливий".
Нагадаємо, раніше репер і дизайнер Каньє Вест в інтерв'ю для подкасту Revolt репер зазначив, що свій авторитет, незважаючи на чутки і плітки про нього, він заслужив. І порівняв себе з російським диктатором Путіним.
"Я як молодий Путін. Я дійшов до цього, коли зрозумів, що культура – це нафта. Культура - це енергія. А я - король культури. Протягом цих 20 років. І так буде ще 2000 років", - впевнено повідомив Вест.
Пізніше сім'я його колишньої дружини Кім Кардашян, підтримала Україну в її боротьбі проти агресії РФ.
Вас також може зацікавити:
- Гастролі проміняв на окопи: ЗСУ ліквідували репера-спортсмена з Магадана
- Репера-путініста Басту звинуватили у зґвалтуванні шанувальниці
- Силою відбирали українські прапори: на концерті російського репера Noize MC стався жорсткий скандал