Каньє Вест вставив суцільні зуби за 850 тисяч доларів: як це виглядає

Американський репер і дизайнер вирішив стати схожим на лиходія.

https://glavred.net/stars/kane-uest-vstavil-sploshnye-zuby-za-850-tysyach-dollarov-kak-eto-vyglyadit-10534406.html Посилання скопійоване

Каньє Уест зробив собі залізну посмішку / Колаж Главред, фото Pixabay, скріншот YouTube

Скандальний 46-річний американський репер Каньє Вест шокував своїм перетворенням.

Так, днями, у своїй історії в Instagram він продемонстрував нові металеві зубні протези, які коштують кругленьку суму в 850 000 доларів, пише Page Six.

У другому пості Вест порівняв свій новий образ з лиходієм Джеймса Бонда Щелепою, у якого був металевий рот.

відео дня

Лиходій з'явився у фільмах "Шпигун, який мене любив" 1977 року та "Місячний гонщик" 1979 року.

Зуби Веста були повністю видалені і замінені титановими протезами, виготовленими на замовлення, самопроголошеним "батьком алмазної стоматології" доктором Томасом Коннеллі та стоматологом-косметологом Наокі Хаясі.

Однак Коннеллі заперечував, що природні зуби артиста були видалені: "Зуби йому не видаляли. Він все ще має повний зубний ряд. Він здоровий і щасливий".

Каньє Вест і його нові зуби / Фото Page Six

Нагадаємо, раніше репер і дизайнер Каньє Вест в інтерв'ю для подкасту Revolt репер зазначив, що свій авторитет, незважаючи на чутки і плітки про нього, він заслужив. І порівняв себе з російським диктатором Путіним.

"Я як молодий Путін. Я дійшов до цього, коли зрозумів, що культура – це нафта. Культура - це енергія. А я - король культури. Протягом цих 20 років. І так буде ще 2000 років", - впевнено повідомив Вест.

Пізніше сім'я його колишньої дружини Кім Кардашян, підтримала Україну в її боротьбі проти агресії РФ.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.