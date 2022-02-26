Сімейство Кардашьян-Дженнер підтримало Україну в її боротьбі проти агресії РФ

Підтримку Україні в боротьбі проти російських агресорів висловило легендарне Сімейство Кардашьян-Дженнер-причому практично в повному складі.
Світові знаменитості продовжують висловлюватися проти російсько-української війни, яку розв'язали за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Тепер свою підтримку Україні в боротьбі проти російських окупантів висловило Сімейство Кардашьян-Дженнер - на своїх сторінках в Instagram на багатомільярдну аудиторію.
Кайлі Дженнер
Кендалл Дженнер
Кріс Дженнер
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Хлое Кардашьян
Кортні Кардашьян
До того на своїй сторінці в Instagram, підтримала Україну головна зірка сімействап – Кім Кардашьян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України.
На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що" безглузде і жадібне " вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.
Автор: Єгор Бунін