Сімейство Кардашьян-Дженнер підтримало Україну в її боротьбі проти агресії РФ

Сімейство Кардашьян-Дженнер / Instagram

Світові знаменитості продовжують висловлюватися проти російсько-української війни, яку розв'язали за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Тепер свою підтримку Україні в боротьбі проти російських окупантів висловило Сімейство Кардашьян-Дженнер - на своїх сторінках в Instagram на багатомільярдну аудиторію.

Кайлі Дженнер

Кендалл Дженнер

Кріс Дженнер

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Хлое Кардашьян

Кортні Кардашьян

До того на своїй сторінці в Instagram, підтримала Україну головна зірка сімействап – Кім Кардашьян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України.

На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що" безглузде і жадібне " вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.