Тут всіх дістав не пробігав: Меган Маркл отримала образливий "титул" як у Трампа та Каньє Веста

Герцоги Сассекські наполегливо програють у відчайдушній спробі повернути до себе симпатії громадськості.

Принц Гаррі і Меган Маркл названі нарцисами року через їх самозамилування в серіалі "Гаррі і Меган" / ua.depositphotos.com

Герцоги Сассекські випустили викривальний документальний серіал про життя при британському дворі. І хоч на Netflix документалка під назвою "Гаррі і Меган" б'є всі рекорди за переглядами, у глядачів вона залишає неприємний осад.

Справа в тому, що серіал позиціонували, як справжню, правдиву історію принца Гаррі та його дружини, яку вони розповідають самостійно, спростовуючи всі чутки і домисли.

В реальності документалка виявився одою марнославству бунтівних герцогів: подробиць і скарг з їх боку виявилося так багато, що навіть ті глядачі, які спочатку ставилися до Гаррі і Меган з симпатією, почали замислюватися, а чи не час Сассекським злізати з коника на ім'я "ми найнещасніші".

Для Меган Маркл серіал став вінцем її самозамилування, за що відоме видання Politico назвало її "нарцисом року", нарівні з такими одіозними особистостями як Дональд Трамп, Каньє Вест або Ілон Маск.

Як зазначає польська письменниця Джоанна Вайс, чию статтю видання взяло за основу своєї публікації, "навіть співчуваючі критики бурчали, що тут (у серіалі - прим. редактора) мало нового, крім марнославства". Сама літераторка зазначає - вона завжди симпатизувала Сассекським, але чим більше вона дивилася документалку, тим сильніше змінювалася її думка про Гаррі і Меган. І, на жаль, не в кращу сторону.

"Моя природна симпатія до цієї пари почала перетворюватися в роздратування, і мені спало на думку, що у его є свої межі", - зазначає Вайс, підкреслюючи, що сприйняття вінценосної пари у громадськості значно змінилося.

Раніше принцесу Євгенію Йоркську, племінницю короля Чарльза III, після публічного виходу запідозрили у вагітності - просторий наряд підкреслив фігуру, що округлилася.

Також принц Гаррі і Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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